Cudi Dağı eteklerinde çobanlara uygulamalı sürü yönetimi eğitimi: Hayvan hastalıkları ve sürü sağlığı ele alınıyor

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Şimalbey köyünde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, hayvanlarda görülebilen hastalıklar, bu hastalıkların muhtemel nedenleri ve belirtileri üzerinde de duruluyor. Hayvanlarda yavru atmaya yol açabilecek viral ve bakteriyel etkenlerin yanı sıra stres ve çevresel şartların etkileri değerlendiriliyor. Eğitim kapsamında brusella ve listeriosis gibi hastalıklar, gebelik döneminde karşılaşılabilecek sorunlar ve hayvanların bulunduğu ortamın sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi paylaşılıyor. Nemli ve ıslak zeminlerin hayvanların ayak sağlığı açısından oluşturabileceği riskler de ele alınıyor.



Hayvanların derisinde görülen kaşıntı ve tüy dökülmesi gibi belirtiler üzerinden uyuz ve mantar gibi rahatsızlıkların birbirinden ayırt edilmesinin önemine değiniliyor. Belirtilerin değerlendirilmesi ve doğru tespitin gerekliliği üzerinde durulurken hayvanların birbirleriyle temasının bazı hastalıkların yayılmasında etkili olabileceği de anlatılıyor. Silopi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde sürdürülen kursla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bilgi ve deneyimlerinin eğitim yoluyla desteklenmesi hedefleniyor. Cudi Dağı eteklerindeki Şimalbey köyünde sürülerin başında gerçekleştirilen uygulamalı derslerde kursiyerler, karşılaştıkları sorunları gündeme getirerek, teorik bilgilerini sahadaki deneyimleriyle pekiştirme fırsatı buluyor.