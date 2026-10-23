Van ve Şırnak'ın yanı başında! Görenlerin içi sızladı: Geri dönüşü yok

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Cilo Dağları’nda yapılan gözlemlerde, buzulların yüksek kesimlerdeki çanaklara doğru çekildiği ve kapladıkları alanın giderek daraldığı görüldü. Drone ile havadan kaydedilen görüntüler, iklim değişikliğinin dağ ekosistemleri üzerindeki etkisini açık şekilde ortaya koydu.



Binlerce yıllık doğal oluşumların küçülmesi, Cilo Dağları’nı yalnızca doğa turizmi açısından değil, bilimsel araştırmalar ve doğal mirasın korunması bakımından da önemli bir noktaya taşıyor. Buzulların geleceğine yönelik kaygılar artarken, mevcut alanların düzenli biçimde izlenmesi ve bilimsel ölçümlerin devam ettirilmesi gerektiği ifade ediliyor.



Coğrafya öğretmeni Kenan Canan’ın aktardığı bilimsel verilere göre, Türkiye’de buzul araştırmaları açısından önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Sırrı Erinç, 1948 yılında Cilo Dağları’nda yaptığı araştırmalarda buzulların kalınlığını yaklaşık 100 metre olarak kaydetti.



Canan’ın paylaştığı verilere göre, 2020 yılında yapılan bazı ölçümlerde bu kalınlık 50-60 metre seviyelerine kadar geriledi. Bunun yanında buzulların kapladığı alanın da geçen yıllar içerisinde belirgin şekilde küçüldüğü ifade ediliyor.