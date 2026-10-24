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Şırnak'ta örtü altı üretime devlet desteği! Çiftçinin yüzü gülüyor, yüksek verim ve hibe takibi başladı!

24.10.2026 - 15:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde tarımsal verimliliği artırmak ve bölgede örtü altı yetiştiriciliğini (seracılık) yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen %75 hibe destekli fide projesinde saha denetimleri aralıksız sürüyor. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman teknik ekipler, devlet desteğiyle üreticilere dağıtılan sebze fidelerinin gelişim evrelerini ve seralardaki üretim durumunu yerinde inceleyerek çiftçilere teknik rehberlik sundu.

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1Şırnak'ta örtü altı üretime devlet desteği! Çiftçinin yüzü gülüyor, yüksek verim ve hibe takibi başladı!

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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçede tarımsal üretimi artırmak ve örtü altı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında sahadaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

2Şırnak'ta örtü altı üretime devlet desteği! Çiftçinin yüzü gülüyor, yüksek verim ve hibe takibi başladı!

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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, ilçeye bağlı Yeşilyurt ve Katran köylerini ziyaret etti. Köylerde kurulan seralarda detaylı incelemelerde bulunan ekipler, yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere teslim edilen fidelerin dikim, büyüme ve gelişim durumlarına yönelik tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

3Şırnak'ta örtü altı üretime devlet desteği! Çiftçinin yüzü gülüyor, yüksek verim ve hibe takibi başladı!

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Sera kontrolleri sırasında yetkililer, çiftçilere verim artırımı, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında da rehberlik ederek bilgilendirmelerde bulundu.

4Şırnak'ta örtü altı üretime devlet desteği! Çiftçinin yüzü gülüyor, yüksek verim ve hibe takibi başladı!

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üreticilere sağlanan tarımsal desteklerin sahada takibinin titizlikle devam edeceği ve bölgede tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmaların süreceği vurgulandı.

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