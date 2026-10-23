Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük sıkıntılarının ağaca çıkacak işçi bulamamak olduğuna dikkat çeken üreticiler, dolunun vurduğu bölgelerde kestane rekoltesinin düşük olduğunu ancak genel olarak rekolte ve verimin bu sene yüz güldürdüğünü söyledi. Bu yıl yevmiye fiyatları da daha netlik kazanmazken çalışanların çırpıcılar için 5 bin TL, toplayıcılar için de 2 bin 500 TL yevmiye beklediği öğrenildi.