Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!
HaberlerGündem Haberleri Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!

Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!

23.10.2026 - 09:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye’nin kestane üretiminde zirvede yer alan Aydın ve İzmir arasındaki dik dağlarda, havaların soğumasıyla birlikte yıllık rekolte maratonu başladı. Köşk, Sultanhisar, Nazilli ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında kalan yüksek rakımlı dik yamaçlarda üreticiler adeta zamanla yarışıyor. Yer yer 60-70 metre yüksekliğe ulaşan dev kestane ağaçlarına tırmanan çırpıcı erkekler ile yerdeki dikenli kozalakları toplayan kadınların meşakkatli mesaisi sürerken, sektörün en büyük çilesi yine işçilik krizi oldu. Yevmiyelerin 5 bin TL seviyelerine dayanmasına rağmen çalışacak eleman bulunamayınca, hafta içi asıl mesleğini yapan üreticiler hafta sonu kendi ağaçlarına çıkmak zorunda kalıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!

İLGİLİ HABER

Tokat'ın sırrı, Sivas'ta karar çıktı! Gerçeği öğrenen donup kalıyor
Tokat'ın sırrı, Sivas'ta karar çıktı! Gerçeği öğrenen donup kalıyor

Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonu başlarken, en büyük sıkıntısı işçi bulmak olan üreticilerin kimisi hafta içi mesleklerini icra edip hafta sonu da kestanelerini kendileri hasat ediyor.

2Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!

İLGİLİ HABER

Amedspor'da Besnik Hasi'den Samsunspor'a olay 'hayvan' göndermesi
Amedspor'da Besnik Hasi'den Samsunspor'a olay 'hayvan' göndermesi

Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havaların serinlemesi ile birlikte hasat telaşı başladı. Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışıyor. Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler de kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.

3Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!

İLGİLİ HABER

İzmir'de feci olay! Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp hayatına son verdi
İzmir'de feci olay! Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp hayatına son verdi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük sıkıntılarının ağaca çıkacak işçi bulamamak olduğuna dikkat çeken üreticiler, dolunun vurduğu bölgelerde kestane rekoltesinin düşük olduğunu ancak genel olarak rekolte ve verimin bu sene yüz güldürdüğünü söyledi. Bu yıl yevmiye fiyatları da daha netlik kazanmazken çalışanların çırpıcılar için 5 bin TL, toplayıcılar için de 2 bin 500 TL yevmiye beklediği öğrenildi.

4Aydın’da zorlu hasat mesaisi: Yevmiye 5 bin TL’ye ulaştı, işçi bulamayan çiftçi ağaca kendi tırmanıyor!

YEVMİYE ÇOK İŞÇİ YOK

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin tarım merkezinde hasat başladı! Fiyatı 40 liradan 20 liraya düştü
Türkiye'nin tarım merkezinde hasat başladı! Fiyatı 40 liradan 20 liraya düştü

Kestane üreticilerinin en büyük sorunlardan birinin çalışacak işçi bulamamak olduğunu ifade eden üreticiler; "Kestane ağacına çıkmak hem tehlikeli hem de çok zor bir iş. Dikenli olan kestane kozalağını toplamak ise dikenli bir ürün olması nedeniyle kolay değil. Yevmiye fiyatları yüksek ama yine de işçi bulamıyoruz" diye konuştular.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi