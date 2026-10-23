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Tokat'ın sırrı, Sivas'ta karar çıktı! Gerçeği öğrenen donup kalıyor

23.10.2026 - 08:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat’ta yolun tam ortasında duran ve her gün yanından yüzlerce aracın geçtiği asırlık ağacın arkasındaki ürpertici gerçek ortaya çıktı. Sivas'ta özel karar çıkan ağacın her gün yanından yüzlerce kişi geçiyor. İşte esnafın adres tarifinde simge yaptığı o tarihi devin sır perdesi

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1Tokat'ın sırrı, Sivas'ta karar çıktı! Gerçeği öğrenen donup kalıyor

Pazar ilçesinde Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından 1884 yılında dikilen çınar ağacı, 142 yıllık geçmişiyle ilçe merkezinde varlığını sürdürüyor. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yöre halkı tarafından ‘kavlağan ağacı' olarak biliniyor. Yolun ortasında bulunmasıyla dikkat çeken tarihi çınar, ilçe sakinlerinin adres tariflerinde de önemli bir yer tutuyor. İlçe dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken ağacın geçmişte idamlar için kullanıldığı ise halk arasında rivayet ediliyor.

2Tokat'ın sırrı, Sivas'ta karar çıktı! Gerçeği öğrenen donup kalıyor

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, ağacın Pazar için önemli bir simge olduğunu belirterek, "Şu anda Tokat'ın Pazar ilçesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç, ben kendimi bildim bileli buradadır. Tahminen 150 yıllık olduğunu söylüyorlar.

3Tokat'ın sırrı, Sivas'ta karar çıktı! Gerçeği öğrenen donup kalıyor

Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla önceden burası mahkeme önü ve hapishane olarak da kullanılıyormuş. Yine büyüklerimden duyduğum kadarıyla bu ağaç darağacı olarak geçiyormuş. 2010 yılında da ağacımız anıt ağaç olarak tescillendi. Pazar ilçemizin simgesi oldu" dedi.

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