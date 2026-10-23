Türkiye'nin tarım merkezinde hasat başladı! Fiyatı 40 liradan 20 liraya düştü

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Çukurova’nın verimli topraklarında nar hasadı başladı. Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde üreticiler İsa Taşçı ve Mehmet Taşçı’ya ait, kentin en büyük nar bahçesi olduğu belirtilen 600 dönümlük alanda hasat mesaisi sürüyor. Yaklaşık 28 bin nar ağacının bulunduğu bahçede, işçiler tarafından özenle toplanan narlar kasalara yerleştirilerek pazara gönderilmek üzere hazırlanıyor. Normal şartlarda ağaç başına 100 kilogramın üzerinde ürün alınabilen bahçede, bu yıl etkili olan şiddetli yağışlar hasat takvimini geciktirirken rekolteyi de olumsuz etkiledi.

Bölgede yetiştirilen narların kilogramı 20 ile 30 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler yaşanan verim kaybına rağmen hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, olgunlaşan narları tek tek dallarından toplayarak kasalara yerleştiriyor.

Bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle narlarda çatlamalar meydana geldi hasat gecikti diyen bahçe sorumlusu Ümit Uygun, "Osmaniye’nin en büyük nar bahçesi burası. Burada 600 dönüm alanda yaklaşık 28 bin nar ağacımız bulunuyor. Ağaç başına 100 kilogramın üzerinde ürün alıyoruz. Toplamda yaklaşık 3 bin ton nar üretimimiz oluyor. Nar yetiştiriciliği oldukça zahmetli bir iş. Ağaçların bakımı, hastalık ve zararlılarla mücadele, hava şartları üretimi zorlaştırıyor. Hasat öncesinde narın kilogram fiyatı 30 ile 40 lira arasındayken şu anda 20 ile 30 liraya kadar düştü. Bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle narlarda çatlamalar meydana geldi. Yağmurlar hasadı da geciktirdi. Ayrıca ağaçların dikenli olması nedeniyle nar toplamak oldukça zor." dedi.