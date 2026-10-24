'Sanayide kadın esnaf olmaz' dediler! Dolandırıldı, icralık oldu ama yılmadı: Açtığı ikinci dükkanla rekor kırıyor!

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Bir yıldır ustayla beraber yapıyorum ama 10 senedir kendim yaptım. Bu işten önce sürücü kursunda çaycı olarak işe başladım. Sonra usta öğreticilik, müdürlük yaptım. Daha sonrada başka bir sürücü kursuna ortak oldum ve işi zirvesinde bıraktım. Sonra Alaca dışındaki oto galeriye ortak oldum, orada dolandırıldım. Ondan sonra bu serüvenimiz başladı. Ben bu sektöre sanayide başladım. Sanayide ilk kadın çalışan ve ilk kadın olarak bu sektörde vardım. Sanayide benim iş yerim hala devam ediyor. İlk şubemiz orası olduğu için ilk başlarda kadın olarak çok büyük bir tepki gördüm. Çünkü oto sanayi ortamında kadınların olması iyi karşılanmıyordu. Ama ben hepsini aştım. Çok güzel tepkiler alıyorum ve burası ikinci şubemiz oldu" dedi.