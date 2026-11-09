COP31 BAŞLADI MI? Hangi ülke liderleri Antalya'ya gelecek? COP31 hangi tarihler arasında düzenlenecek?
COP31 ne zaman başlıyor, COP31 hangi tarihler arasında düzenlenecek ve hangi ülke liderleri Antalya'ya gelecek? Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için dünyanın gözü Antalya'ya çevrildi. COP31 Antalya 2026 programı, Liderler Zirvesi tarihleri, katılacak devlet ve hükümet başkanları ile zirvenin yapılacağı yer merak ediliyor. Peki, COP31 başladı mı, COP31 ne zaman bitecek, Antalya COP31 Liderler Zirvesi hangi gün yapılacak ve kaç ülkeden lider katılacak? İşte COP31 Antalya zirvesinin tarihleri ve merak edilen ayrıntılar.
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Antalya'da başladı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı olan organizasyon, yaklaşık iki hafta boyunca küresel iklim politikalarının en önemli gündemlerinden birine ev sahipliği yapacak. COP31 ne zaman, COP31 Antalya nerede yapılıyor, COP31 Liderler Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor ve Antalya'ya hangi liderler gelecek? soruları da organizasyonun başlamasıyla birlikte öne çıktı.
COP31 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
COP31, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Antalya'da başladı.
Konferansın resmi açılışı Antalya'daki COP31 etkinlik alanında gerçekleştiriliyor. Organizasyon, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı olma özelliği taşıyor.
COP31 HANGİ TARİHLER ARASINDA DÜZENLENECEK?
COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Buna göre Antalya'daki küresel iklim konferansı toplam 12 gün sürecek. Konferansın kapanışı ve sonuç metninin 20 Kasım'da açıklanması planlanıyor.
COP31 NEREDE YAPILIYOR?
COP31'in ana etkinlikleri Antalya'daki ANFAŞ Antalya Expo Center ve oluşturulan COP31 etkinlik alanında düzenleniyor.
Türkiye, COP31'e ilk kez ev sahipliği yaparken konferans kapsamında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, müzakere heyetleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve iklim alanında çalışan uluslararası kuruluşların temsilcileri Antalya'da buluşacak.
COP31 LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?
COP31 kapsamında düzenlenecek Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.
Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapacak.
Devlet ve hükümet başkanlarının yüksek düzeyli oturumları bu iki güne yoğunlaşacak. Liderlerin ulusal iklim politikalarını açıklamaları, ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri ve iklim finansmanı, temiz enerji, dirençli şehirler ve Paris Anlaşması'nın uygulanması gibi başlıkları ele almaları bekleniyor.
HANGİ ÜLKE LİDERLERİ ANTALYA'YA GELECEK?
COP31'e katılacak liderlerin tamamını içeren nihai isim listesi henüz kamuoyuna açık şekilde yayımlanmış değil.
Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan son bilgilere göre 102 ülkeden lider COP31'e katılım bildirdi. Bunun yanında konferansa 300'den fazla bakanın katılması bekleniyor.
COP31'e, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği katılıyor.
Liderler Zirvesi'nin 11-12 Kasım'daki bölümünde dünyanın farklı bölgelerinden devlet ve hükümet başkanlarının Antalya'da olması bekleniyor. Kesin lider listesi, ülkelerin son dakika program değişiklikleri ve diplomatik takvim nedeniyle zirveye kadar güncellenebiliyor.
ERDOĞAN VE GUTERRES LİDERLER ZİRVESİNDE KONUŞACAK
11 Kasım'daki COP31 Antalya Liderler Zirvesi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in de zirvenin açılış bölümünde konuşma yapması planlanıyor.
Liderler, 11 ve 12 Kasım boyunca yüksek düzeyli toplantılara katılarak ülkelerinin iklim hedeflerini ve politikalarını anlatacak.
COP31'E KAÇ ÜLKE KATILIYOR?
COP31 kapsamında 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin Antalya'da temsil edilmesi öngörülüyor.
Organizasyona yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra bakanlar, diplomatlar, uzmanlar, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da konferansta yer alacak.
COP31'İN BAŞKANI KİM?
COP31 Başkanlığı görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor.
Müzakereler Başkanlığı görevini ise Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen üstleniyor.
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'de temel hedeflerden biri, küresel iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacak.
COP31'DE HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?
COP31'de küresel sıcaklık artışının sınırlandırılmasından temiz enerji dönüşümüne, iklim finansmanından şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığına kadar çok sayıda başlık ele alınacak.
Paris Anlaşması'nın uygulanması, net sıfır emisyon hedefleri, iklim değişikliğine uyum, gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimi ve enerji dönüşümünün hızlandırılması da konferansın önemli gündemleri arasında bulunuyor.
COP31 2026 TAKVİMİ
9 Kasım 2026: COP31'in Antalya'da açılışı
11-12 Kasım 2026: Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi
17-18 Kasım 2026: Yüksek düzeyli görüşmelerin devamı
20 Kasım 2026: COP31'in kapanışı ve sonuç süreci
SIKÇA SORULAN SORULAR
COP31 ne zaman başlıyor?
COP31, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Antalya'da başladı.
COP31 hangi tarihler arasında düzenlenecek?
COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
COP31 kaç gün sürecek?
COP31'in toplam 12 gün sürmesi planlanıyor.
COP31 nerede yapılıyor?
COP31, Antalya'da gerçekleştiriliyor. Ana konferans alanı ANFAŞ Antalya Expo Center çevresinde oluşturuldu.
COP31 Liderler Zirvesi ne zaman?
COP31 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
COP31'e hangi liderler gelecek?
Son açıklamalara göre 102 ülkeden lider COP31'e katılım bildirdi. Liderlerin tamamını içeren kesin ve nihai isim listesi ise henüz kamuoyuna açıklanmış değil.
COP31'e kaç ülke katılıyor?
Organizasyona BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği katılıyor.
COP31'e kaç bakan katılacak?
COP31 için 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği açıklandı.
COP31'e Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak mı?
Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Kasım'daki COP31 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
António Guterres COP31'e katılacak mı?
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in, COP31 Antalya Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşması planlanıyor.
COP31 ne zaman bitecek?
COP31, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
COP31 nedir?
COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'dır. Dünya ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı ve Paris Anlaşması hedefleri konusunda müzakere yürüttüğü en önemli uluslararası toplantılardan biridir.