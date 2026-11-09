COP31 BAŞLADI MI? Hangi ülke liderleri Antalya'ya gelecek? COP31 hangi tarihler arasında düzenlenecek?

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COP31 ne zaman başlıyor?

COP31, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Antalya'da başladı.



COP31 hangi tarihler arasında düzenlenecek?

COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



COP31 kaç gün sürecek?

COP31'in toplam 12 gün sürmesi planlanıyor.



COP31 nerede yapılıyor?

COP31, Antalya'da gerçekleştiriliyor. Ana konferans alanı ANFAŞ Antalya Expo Center çevresinde oluşturuldu.



COP31 Liderler Zirvesi ne zaman?

COP31 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek.



COP31'e hangi liderler gelecek?

Son açıklamalara göre 102 ülkeden lider COP31'e katılım bildirdi. Liderlerin tamamını içeren kesin ve nihai isim listesi ise henüz kamuoyuna açıklanmış değil.



COP31'e kaç ülke katılıyor?

Organizasyona BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği katılıyor.



COP31'e kaç bakan katılacak?

COP31 için 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği açıklandı.



COP31'e Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak mı?

Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Kasım'daki COP31 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.



António Guterres COP31'e katılacak mı?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in, COP31 Antalya Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşması planlanıyor.



COP31 ne zaman bitecek?

COP31, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.



COP31 nedir?

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'dır. Dünya ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı ve Paris Anlaşması hedefleri konusunda müzakere yürüttüğü en önemli uluslararası toplantılardan biridir.