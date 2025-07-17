Çoban keşfetti, kaçak kazı sonra başladı: Denizli'de dağın tepesinde oydukça toprak altından parladı

5

"Eskiden burada böyle bir mağara yoktu. Kaçak kazıyla ortaya çıkmış, ne zaman kazıldığı belli değil. Avcılar gizli cenneti ortaya çıkarmış. Mağaranın içinde hazine bulup, bulmadıklarını da kimse bilmiyor. Dar bir girişi var iple inilebiliyor. İçinde travertenler ve sarkıtlar var."