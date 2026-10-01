Çiftçinin yeni kabusu! Sebze bahçelerini istila ediyor: Verimi yüzde 100 düşürebiliyor

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Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre canavar otu (Orobanj), çiçekli ve parazit bir bitki olarak biliniyor.



Özellikle domates ve patlıcan gibi tarla sebzelerinde görülebilen canavar otu, gelişmek için ihtiyaç duyduğu besinleri konukçu olduğu bitkiden karşılıyor. Bu durum sebzelerin gelişimini ve ürün verimini olumsuz etkileyebiliyor.