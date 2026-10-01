Çiftçinin yeni kabusu! Sebze bahçelerini istila ediyor: Verimi yüzde 100 düşürebiliyor
Aydın’ın Buharkent ilçesinde domates bahçelerinde yapılan kontrollerde ortaya çıktı. Üreticinin ilk bakışta önemsemeyebileceği bu istilacı ot, bitkinin besinine ortak olarak ürünü adeta güçsüz bırakıyor. Üstelik mücadeleyi zorlaştıran önemli bir ayrıntı da var. Peki, canavar otu nedir, ürünlere nasıl zarar veriyor ve nasıl mücadele edilir?
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Aydın’ın Buharkent ilçesinde sebze üreticilerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tarım arazilerinde gerçekleştirilen kontrollerde domates başta olmak üzere tarla sebzeleri için ciddi tehdit oluşturabilen istilacı canavar otu tespit edildi.
Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi kapsamında dağıtılan domates fidelerinin dikildiği alanlarda inceleme yapan ekipler, bazı bahçelerde canavar otu olarak bilinen parazit bitkiye rastladı.
DOMATES VE PATLICAN ÜRETİCİLERİ DİKKAT!
Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre canavar otu (Orobanj), çiçekli ve parazit bir bitki olarak biliniyor.
Özellikle domates ve patlıcan gibi tarla sebzelerinde görülebilen canavar otu, gelişmek için ihtiyaç duyduğu besinleri konukçu olduğu bitkiden karşılıyor. Bu durum sebzelerin gelişimini ve ürün verimini olumsuz etkileyebiliyor.
VERİM KAYBI YÜZDE 100'E KADAR ÇIKABİLİYOR
Canavar otunun neden olduğu zararın boyutu ise üreticiler açısından tehlikenin ne kadar büyük olabileceğini ortaya koyuyor. Yapılan bilgilendirmede, canavar otunun bulunduğu alanlarda ürün verimindeki kaybın yüzde 5 ile yüzde 100 arasında değişebildiğine dikkat çekildi.
Üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve parazit bitkinin yayılmasına karşı erken dönemde harekete geçmeleri istendi.
CANAVAR OTUYLA NASIL MÜCADELE EDİLİR?
Canavar otuyla mücadelede en önemli sorunlardan biri ise henüz etkili bir ilacın bulunmaması. Bu nedenle üreticilerin farklı mücadele yöntemlerini uygulaması gerekiyor.
Elle yolma, ürün münavebesi, solarizasyon, nadas ve toprak işleme, canavar otuna karşı uygulanabilecek yöntemler arasında gösteriliyor.
Özellikle çiçeklenme döneminin hemen ardından ve tohum oluşmadan önce gerçekleştirilecek derin toprak işlemesinin, sonraki yıl tarladaki parazit bitki popülasyonunun önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
İlçe tarım ekipleri de üreticilerin sebze bahçelerini düzenli olarak kontrol etmesinin önemine dikkat çekerek, canavar otunun yayılmasını engellemek için mücadelenin erken dönemde başlaması gerektiğini bildirdi.