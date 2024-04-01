CHP için ilklerin seçimi! 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandı...

Ardahan, Artvin, Bolu, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir, Sinop ve Yalova’yı aldığı 2019 seçimlerinden farklı olarak bu illere dün Adıyaman Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale , Kilis, Kütahya , Uşak ve Zonguldak’ı ekledi. Kırklareli ve Çorum’da ise başa baş bir yarış geçti.