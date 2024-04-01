CHP için ilklerin seçimi! 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandı...
CHP, genel seçimlerinde yaşadığı hayal kırıklığının tesellisini yerel seçimlerde buldu. Dünkü seçimlerde büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısını artıran CHP, Ankara’da Mansur Yavaş ile “rekor” oy farkına ulaşırken, aday tespiti konusunda en büyük sancıyı yaşadığı Hatay’da AK Parti ile nefes kesen bir yarış yaşadı. Sandıkların yüzde 96’sının açıldığı saat 02.00 itibarıyla, CHP 11 olan mevcut büyükşehir belediye sayısını 14’e yükseltirken, il belediyesi sayısı da 21’e ulaştı. Böylece toplam il belediye sayısı 35’e çıktı. Hatay’ın durumu ise son ana kadar belirsizliğini korudu.
• 01 Nisan 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 08:20 • Son Güncelleme: