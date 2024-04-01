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Gündem CHP için ilklerin seçimi! 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandı...
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CHP için ilklerin seçimi! 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandı...

CHP, genel seçimlerinde yaşadığı hayal kırıklığının tesellisini yerel seçimlerde buldu. Dünkü seçimlerde büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısını artıran CHP, Ankara’da Mansur Yavaş ile “rekor” oy farkına ulaşırken, aday tespiti konusunda en büyük sancıyı yaşadığı Hatay’da AK Parti ile nefes kesen bir yarış yaşadı. Sandıkların yüzde 96’sının açıldığı saat 02.00 itibarıyla, CHP 11 olan mevcut büyükşehir belediye sayısını 14’e yükseltirken, il belediyesi sayısı da 21’e ulaştı. Böylece toplam il belediye sayısı 35’e çıktı. Hatay’ın durumu ise son ana kadar belirsizliğini korudu.

• 01 Nisan 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 08:20 • Son Güncelleme:
1 CHP için ilklerin seçimi 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandı...

CHP büyükşehirlerden Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir, İstanbul’u elinde tutarken, bunlara Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli’yi ekledi.

2 CHP için ilklerin seçimi 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandı...

Ardahan, Artvin, Bolu, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir, Sinop ve Yalova’yı aldığı 2019 seçimlerinden farklı olarak bu illere dün Adıyaman Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale , Kilis, Kütahya , Uşak ve Zonguldak’ı ekledi. Kırklareli ve Çorum’da ise başa baş bir yarış geçti.

3 TARİHİ BAŞARI

TARİHİ BAŞARI

CHP en yüksek oyu Ankara’da aldı. Ankara’yı Giresun, Mersin, Manisa izledi. CHP Adıyaman’ı 1989 seçimlerinden sonra ilk kez; Manisa, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Uşak ve Zonguldak’ı Cumhuriyet tarihinde ilk kez; Amasya, Bartın, Giresun, Kastamonu’yu 1977’den bu yana ilk kez kazandı.

4 CHP için ilklerin seçimi 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandı...

Partinin 11 büyükşehir, 10 il, 182 ilçe ve 46 belde olmak üzere 249 olan toplam belediye sayısı dünkü seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 410’a yükseldi.

5 CHP için ilklerin seçimi 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandı...

Açılan yüzde 92’lik sandık sonuçlarına göre CHP, belediye başkanlığı seçiminden Türkiye genelinde birinci parti olarak çıktı.