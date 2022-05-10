Cem Belevi'den aldatma iddialarına yanıt!

"ONU ALDATMADIM"

Belevi konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Artık onu ne öfkelendirdi ise bilmiyorum bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ çok seviyorum onu. Onun yüreğiyle ağzından fevrice çıkanlar bir olmaya bilir ben takılmıyorum söylediklerine... Kendisini aldatmadım."