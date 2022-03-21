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MagazinÇağlar Ökten,Seda Sayan'a aşkını haykırdı! Nikah tarihi belli oldu...
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• 21 Mart 2022 - 14:21 • Son Güncelleme:

Çağlar Ökten,Seda Sayan'a aşkını haykırdı! Nikah tarihi belli oldu...

Seda Sayan, geçtiğimiz akşam evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Çağlar Ökten'i dinlemeye gitti. Mekana girmeden muhabirlerle sohbet eden Sayan, nikah tarihini açıklarken; sahnede sevgilisine şarkılar söyleyen 34 yaşındaki Ökten, ünlü isme aşkını haykırdı.

• 21 Mart 2022 - 14:21 • Son Güncelleme:
1Çağlar Ökten,Seda Sayana aşkını haykırdı Nikah tarihi belli oldu...
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi aldığı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmeye hazırlanan Seda Sayan, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alan Çağlar Ökten’i dinlemeye gitti. Evlilik hazırlığında olan çiftten Sayan mekana girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2ESKİ SEVGİLİ SORUSUNA YANIT YOK

ESKİ SEVGİLİ SORUSUNA YANIT YOK

Mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sayan, evlilik tarihlerini açıkladı: “20 Mayıs’ta Prag’da evleneceğiz” dedi.

Çağlar Ökten’in Lara Şehiroğlu ile olan 4 yıllık birlikteliğini Seda Sayan’ın albüm vaadi sebebiyle bitirdiği iddia edilmişti. Haberlerin çıkması üzerine de Ökten’in eski sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildiği söylenmişti. Sayan, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları “Teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı ve mekana girdi.

3SEDA SAYAN’A SERENAT YAPTI

SEDA SAYAN’A SERENAT YAPTI

Kendisinden 25 yaş büyük Seda Sayan ile mutlu bir birlikteliği olan Çağlar Ökten ise sahnede aşka geldi. Kendisini en önde dinlemeye gelen Sayan’a şarkılar söyleyerek “Aşkım, haykırmak istiyorum resmen herkese, aşkımsın sen” diyerek Sayan’a sevgisini dile getirdi.

4Çağlar Ökten,Seda Sayana aşkını haykırdı Nikah tarihi belli oldu...

Çift bir ara aşka gelerek birlikte böyle dans etti. O anları Sayan'ın yakın dostu Safiye Soyman, Instagram'dan "Aşk bu, Allah mesut etsin. Sahneden indi, dans ettiler" notuyla paylaştı.

5İNŞALLAH SONUSUZA DEK EVET

"İNŞALLAH SONUSUZA DEK EVET"

Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz" demişti.

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