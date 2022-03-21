Çağlar Ökten,Seda Sayan'a aşkını haykırdı! Nikah tarihi belli oldu...

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Mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sayan, evlilik tarihlerini açıkladı: “20 Mayıs’ta Prag’da evleneceğiz” dedi.



Çağlar Ökten’in Lara Şehiroğlu ile olan 4 yıllık birlikteliğini Seda Sayan’ın albüm vaadi sebebiyle bitirdiği iddia edilmişti. Haberlerin çıkması üzerine de Ökten’in eski sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildiği söylenmişti. Sayan, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları “Teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı ve mekana girdi.