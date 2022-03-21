Çağlar Ökten,Seda Sayan'a aşkını haykırdı! Nikah tarihi belli oldu...
Seda Sayan, geçtiğimiz akşam evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Çağlar Ökten'i dinlemeye gitti. Mekana girmeden muhabirlerle sohbet eden Sayan, nikah tarihini açıklarken; sahnede sevgilisine şarkılar söyleyen 34 yaşındaki Ökten, ünlü isme aşkını haykırdı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi aldığı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmeye hazırlanan Seda Sayan, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alan Çağlar Ökten’i dinlemeye gitti. Evlilik hazırlığında olan çiftten Sayan mekana girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Mekana girmeden önce muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sayan, evlilik tarihlerini açıkladı: “20 Mayıs’ta Prag’da evleneceğiz” dedi.
Çağlar Ökten’in Lara Şehiroğlu ile olan 4 yıllık birlikteliğini Seda Sayan’ın albüm vaadi sebebiyle bitirdiği iddia edilmişti. Haberlerin çıkması üzerine de Ökten’in eski sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildiği söylenmişti. Sayan, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları “Teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı ve mekana girdi.