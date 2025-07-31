GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi
HaberlerGündem Haberleri Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

31.07.2025 - 17:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Ordu'da fındık hasadı için hazırlıklar mevsimlik işçilerin gelmesiyle tamamlandı. Doğu ve Güneydoğu kentlerinden her yıl onlarca aile fındık hasadında çalışıp geçimlerine katkı sağlamak için Ordu'ya geliyor. Şanlıurfa'dan kente gelen 55 yaşındaki Ayşe Kırmızıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat döneminde tüketecekleri yufkaların hazırlığını yaptıklarını söyledi. "Dayıbaşı" olarak adlandırılan işçilerden sorumlu Recep Erez ise yaklaşık 150 işçisinin bulunduğunu, 10-12 senedir de bu işi yaptığını belirtti.

1Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşmeye başladı.

2Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

Kentin sahil kesiminde 4 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı için belirlenen konaklama yerlerine ulaşan tarım işçileri çadırlarını kurdu.

3Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler, hasat dönemi için hazırlıklarına başladı.

4Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

Fındık toplama döneminde tüketilecek yufkaların açılarak pişirildiği konaklama alanında, ilgili kurum görevlilerince de çalışmalar sürdürülüyor.

5Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

Şanlıurfa'dan kente gelen 55 yaşındaki Ayşe Kırmızıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat döneminde tüketecekleri yufkaların hazırlığını yaptıklarını söyledi.

6Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

Gelen herkesin bir hazırlığı olduğunu dile getiren Kırmızıgül, "Her sene 25 gün ya da 1 ay kadar burada kalıyoruz ama bu sene az kalacağız gibi. Buraya eşim, iki oğlum ve bir kızımla geldik." dedi.

7Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

"Dayıbaşı" olarak adlandırılan işçilerden sorumlu Recep Erez ise yaklaşık 150 işçisinin bulunduğunu, 10-12 senedir de bu işi yaptığını belirtti.

8Çadırlar kuruldu hazırlıklar tamamlandı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan onlarca aile Ordu'ya geldi

Çalışma sürelerinin 15-18 günü bulabileceğini ifade eden Erez, "İş başlangıcı ayın 5'i olarak belirledik. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi alanında konaklamamız tamamlanmak üzere. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır bölgesindeki işçilerimizin tamamının 2-3 günlük süre içerisinde Altınordu'da olmasını umuyoruz." diye konuştu.