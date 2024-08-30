Büyük Zaferin 102. yılı! Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos

Şartlar çetin, Meclis kaynıyor

Atatürk’ün Nutuk’ta da anlattığı gibi zafere giden yolun siyasi şartları da askerî şartları da oldukça çetindi. Sakarya Meydan Muharebesi’nden (23 Ağustos-13 Eylül 1921) sonra ordunun bir an önce taarruza geçmesi gerektiğini söyleyenler de vardı, Irak sınırından İngilizlere karşı taarruz başlatılmasını savunanlar da... Mustafa Kemal Paşa da taarruz taraftarıydı ancak kapsamlı bir hazırlıktan sonra. Ona göre “yarım hazırlıkla yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fena” idi. Buna tarihten de örnekler gösteriyor, Viyana’ya kadar giden Osmanlı’nın geri çekile çekile “içinde düşman bulunan bu vatanı miras bıraktığını” söylüyordu. Bu nedenle de bu son vatan parçasını kurtarırken temkinli olmak gerekiyordu.