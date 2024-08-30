Büyük Zaferin 102. yılı! Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’un ardından İzmir’de zaferi askerî ve siyasî yönleriyle anlatmasını isteyen gazetecilere önce “Bir rüya görmüş gibiyim” diyecek; ardından başkumandan ciddiyetiyle, “bir mucize gibi görünen zaferin sırları”nı tek tek anlatacaktı. Tıpkı yıllar sonra Meclis kürsüsünde yapacağı gibi...
• 30 Ağustos 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 30 Ağustos 2024 - 07:31 • Son Güncelleme: