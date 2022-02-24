• 24 Şubat 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı!
Alişan ile Buse Varol'un evliliğinin üstünde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Alyansını çıkaran ve "Yüzük bir gösterge değil" diyen Varol, geri adım attı. İmajını değiştiren oyuncu, yeni görüntüsünü Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun paylaşımına Alişan kayıtsız kalmadı.
• 24 Şubat 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
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Sık sık imaj değişikliğine giden Buse Varol, çıkardığı alyansını çok geçmeden yeniden parmağına taktı. Çıktığı Boğaz turunda arkadaşına poz veren 31 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Sosyal medyada yaklaşık 130 bin beğeni alan Buse Varol'un bu fotoğrafına, Alişan da beğenisiyle kayıtsız kalmadı. Bu hamle, "Evlilikte yaşanan kriz bitti" şeklinde yorumlandı.
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Snob Magazin'de yer alan habere göre; Buse Varol ve Alişan dün akşam uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Ünlü çift, Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem'in evine gitti. Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem'in eşi Esra Erdem, "Alişan ve Buse ile çay keyfi yapıyoruz" diyerek çiftin barıştığını ilan etti.