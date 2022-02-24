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MagazinBuse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı!
HaberlerMagazin Haberleri Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı!
• 24 Şubat 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:

Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı!

Alişan ile Buse Varol'un evliliğinin üstünde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Alyansını çıkaran ve "Yüzük bir gösterge değil" diyen Varol, geri adım attı. İmajını değiştiren oyuncu, yeni görüntüsünü Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun paylaşımına Alişan kayıtsız kalmadı.

• 24 Şubat 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
1Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı
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Sık sık imaj değişikliğine giden Buse Varol, çıkardığı alyansını çok geçmeden yeniden parmağına taktı. Çıktığı Boğaz turunda arkadaşına poz veren 31 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

2Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı

Sosyal medyada yaklaşık 130 bin beğeni alan Buse Varol'un bu fotoğrafına, Alişan da beğenisiyle kayıtsız kalmadı. Bu hamle, "Evlilikte yaşanan kriz bitti" şeklinde yorumlandı.

3Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı

Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Burak 2019'da dünyaya gelen ünlü çift, 2020'da ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

4Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı

6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çiftin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.Buse Varol geçtiğimiz haftalarda alyanssız görüntülenmişti.

5Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti.

6Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Buse Varol ve Alişan dün akşam uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Ünlü çift, Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem'in evine gitti. Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem'in eşi Esra Erdem, "Alişan ve Buse ile çay keyfi yapıyoruz" diyerek çiftin barıştığını ilan etti.

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