Buse Varol paylaştı,Alişan kayıtsız kalamadı!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Buse Varol ve Alişan dün akşam uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Ünlü çift, Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem'in evine gitti. Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem'in eşi Esra Erdem, "Alişan ve Buse ile çay keyfi yapıyoruz" diyerek çiftin barıştığını ilan etti.