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GalatasarayBurak Elmas 'ibra' kararına isyan etmişti! Torrent'in alacağı tazminat tutarı belli oldu!
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas 'ibra' kararına isyan etmişti! Torrent'in alacağı tazminat tutarı belli oldu!
• 30 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:

Burak Elmas 'ibra' kararına isyan etmişti! Torrent'in alacağı tazminat tutarı belli oldu!

Fatih Terim'le 15 dakikalık bir görüşmenin ardından tecrübeli teknik adamla tazminatsız bir şekilde yollarını ayıran Burak Elmas'ın Domenec Torrent için gelecek başkana bırakacağı maddi külfet ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

• 30 Mart 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
1Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu
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Galatasaray'da seçim süreci resmen başladı, camiada büyük heyecan yaşanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında başkanlık koltuğuna oturan, ancak 9 ay sonunda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas, vakit kaybeden seçimli kongre tarihini 30 Nisan olarak belirledi.

2Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

Hem önceki dönemde aday olanlar hem de yeni seçimde aday olması beklenen isimler kolları sıvadı. Harıl harıl liste çalışmaları yapılıyor, oy grupları üzerinde pazarlıklar yapılıyor; vaatlerle yeni dengeler kurulmaya çalışılıyor. Listelerin verilmesi için son gün 8 Nisan. O güne kadar çatı adaylıktan, birleşmelere, taraf değiştirmelerden, sürpriz adaylıklara kadar çok sayıda gelişme yaşanması bekleniyor. Ancak camiayı kasıp kavuran bu trafiğin, Florya'daki yansıması çok farklı bir boyutta.

3Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

İbrasızlık nedeniyle bütçe kısıtlamasıyla karşı karşıya kalan Başkan Burak Elmas ve ekibi, birçok branştaki transferleri dahi askıya almış durumda. Ayrıca aylardır ödenmeyi bekleyen sporcu alacakları söz konusu. Sadece futbolda, 3-4aydır hiç ödeme yapılmayan oyuncular var.

4Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

Bir süredir borçsuzluk kağıdıyla bu ödemelerin ertelenmesi, takımda ciddi bir huzursuzluk yaratıyordu. Şimdi başlayan seçim süreciyle birlikte, yeni başkan belirlenene kadar en az 1 ay daha sporculara ödeme yapılmaması gündemde. Oyuncular durumun farkında ve kısa sürede bir çözüm yolu bekliyorlar.

5Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

İşin FIFA ve UEFA kısmında da ciddi bir tehlike görünüyor. Geçtiğimiz günlerde FCSB Başkanı Becali, Morutan'ın transfer taksitlerini bir türlü alamadığı gerekçesiyle Galatasaray'ı şikayet ettiğini açıklamıştı.

6Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

Elmas, önümüzdeki günlerde Rumen futbol adamıyla bir araya gelerek yeni bir ödeme planı üzerinde uzlaşmayı planlıyordu, ancak ortaya çıkan bütçe kısıtlaması, bu görüşmenin de ertelenmesine yol açtı. Eğer kısa vadede bu tehlikeye bir çözüm bulunmazsa, Galatasaray'ın FIFA ve UEFA düzeyinde başı ciddi şekilde ağrıyabilir.

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TAZMİNATI 1.7 MİLYON EURO

Teknik ekip de durumdan rahatsız. Burak Elmas yönetimiyle 1.5 yıllığına anlaşan Domenec Torrent ve yardımcıları, adı başkan adaylığı için geçen hiçbir ismin gündeminde yer almıyor.

8Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

Dolayısıyla İspanyol hoca ve ekibiyle yolların ayrılması neredeyse kesinleşti. Bu, kulübe ayrıca bir tazminat yükü getirecek. Fakat sorun bununla sınırlı değil. Halihazırda alacakları ödenmediği için rahatsızlık duyan futbolcuların, önümüzdeki sezon takımın başında yer almayacak olan Torrent'e karşı güveni ve bağlılığı azalmış halde.

9Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

Üstelik alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Galatasaray'ı bekleyen zorlu maçlar var. Milli ara sonrası Karagümrük sınavı, ardından Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi, olası bir puan kaybı halinde Cim Bom'u daha sıkıntılı bir sürece itebilir.

10Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

Devamında içeride Yeni Malatya, İzmir'de Altay maçları oynanacak. Sarı Kırmızılı kulüpte yeni başkan, işte bu maçlardan sonra belli olacak. Başkan göreve geldiğinde ilk sınav Sivas'a karşı verilecek. Son 3 maçta da Başakşehir (d), Adana Demir ve Antalyaspor (d) ile oynanacak. 30. hafta itibarıyla 38 puanla 15. sırada olan Galatasaray, 16'ncı Giresun'un 3, 17'nci Altay'ın 9puan önünde yer alıyor.

11Burak Elmas ibra kararına isyan etmişti Torrentin alacağı tazminat tutarı belli oldu

 

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