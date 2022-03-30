Burak Elmas 'ibra' kararına isyan etmişti! Torrent'in alacağı tazminat tutarı belli oldu!

Hem önceki dönemde aday olanlar hem de yeni seçimde aday olması beklenen isimler kolları sıvadı. Harıl harıl liste çalışmaları yapılıyor, oy grupları üzerinde pazarlıklar yapılıyor; vaatlerle yeni dengeler kurulmaya çalışılıyor. Listelerin verilmesi için son gün 8 Nisan. O güne kadar çatı adaylıktan, birleşmelere, taraf değiştirmelerden, sürpriz adaylıklara kadar çok sayıda gelişme yaşanması bekleniyor. Ancak camiayı kasıp kavuran bu trafiğin, Florya'daki yansıması çok farklı bir boyutta.