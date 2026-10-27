Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları
HaberlerGündem Haberleri BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

27.10.2026 - 09:07Güncellenme Tarihi:

Meteoroloji’nin kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. İstanbul, Kocaeli, Antalya, Muğla, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Tekirdağ ve Yalova başta olmak üzere yağışın etkili olduğu illerde gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. İşte 27 Ekim 2026 Salı günü okul tatili kararlarında son durum...

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken öğrenciler ve veliler de “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı sarı kodlu uyarılar sonrası özellikle İstanbul, Kocaeli, Antalya, Muğla, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Tekirdağ ve Yalova’da gözler valilik ve kaymakamlıklardan gelecek açıklamalara çevrildi. Bazı bölgelerde yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyeye ulaşması beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yağışın etkisini artırdığı kentlerde okul tatili ihtimali gündeme gelirken, 27 Ekim 2026 Salı günü için hangi illerde eğitime ara verildiği, hangi illerde okulların açık olduğu ve valiliklerden gelen son dakika açıklamaları merak konusu oldu. İşte il il okul tatili durumu ve şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde son gelişmeler...

2BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 EKİM SALI SON DURUM


27 Ekim 2026 Salı sabahı itibarıyla kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerin büyük bölümünde eğitime ara verilmesine ilişkin genel bir resmi karar açıklanmadı.

Valiliklerden veya kaymakamlıklardan yeni bir duyuru gelmediği sürece okullarda eğitim öğretim normal programına göre devam ediyor.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Antalya, Muğla, Bursa ve Balıkesir’de yoğun yağış nedeniyle okul tatili araştırmaları hız kazanırken, resmi makamların açıklamaları yakından takip ediliyor.

3BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz ve bazı iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya ve Muğla’nın bazı kesimlerinde yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

4BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

METEOROLOJİ’DEN SARI KODLU UYARI


Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı yapılan iller arasında Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ ve Yalova öne çıkıyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama risklerine karşı dikkatli olmaları istendi.

5BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?


İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle öğrenciler ve veliler okul tatili kararını araştırmaya başladı.

27 Ekim Salı günü İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji tarafından yağış konusunda uyarılar yapılırken, eğitime ara verilmesine yönelik yeni bir açıklama gelmediği sürece okullarda eğitim devam edecek.

İLGİLİ HABER

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 Ortaöğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (vgm.gov.tr sorgulama ekranı)
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 Ortaöğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (vgm.gov.tr sorgulama ekranı)

6BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

İSTANBUL’DA BU İLÇELERE DİKKAT


İstanbul’un özellikle kuzey ilçelerinde yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor.

Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beykoz ve Şile çevrelerinde kuvvetli sağanak görülebileceği belirtiliyor.

Yer yer su baskını, trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksama yaşanabileceği için öğrenciler ile velilerin yola çıkmadan önce güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

7BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA


Kocaeli’de de kuvvetli sağanak nedeniyle “Okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi.

Kocaeli Valiliği, sanal medyada valilik adına hazırlanmış gibi gösterilen bazı okul tatili paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Şu ana kadar Kocaeli genelinde eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.

İLGİLİ HABER

Kocaeli'den güzel haber! İSU duyurdu: Su faturaları tahsil edilmeyecek, başvurular 20 Kasım'a kadar sürüyor
Kocaeli'den güzel haber! İSU duyurdu: Su faturaları tahsil edilmeyecek, başvurular 20 Kasım'a kadar sürüyor

8BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?


Antalya’da kuvvetli yağış özellikle kıyı ilçelerinde etkisini artırıyor.

Kaş, Kumluca, Finike ve çevresinde zaman zaman kuvvetli sağanak görülürken bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Antalya genelinde 27 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

9BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

MUĞLA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ: OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?


Muğla, günün en kuvvetli yağış beklenen illeri arasında yer alıyor.

Meteoroloji, kentin güney ve doğu kesimlerinde yağışların şiddetli ve yer yer aşırı seviyeye çıkabileceği uyarısında bulundu.

Muğla genelinde şu ana kadar eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar duyurulmadı. Ancak hava koşullarının ilçelere göre farklılık gösterebilmesi nedeniyle kaymakamlık açıklamalarının da takip edilmesi gerekiyor.

10BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

BURSA, BALIKESİR VE ÇANAKKALE’DE OKUL TATİLİ VAR MI?


Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor.

Özellikle Balıkesir’in kuzey ve batısı, Bursa’nın kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale’nin doğusunda yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

27 Ekim Salı sabahı itibarıyla bu üç ilin genelini kapsayan bir okul tatili kararı açıklanmadı.

11BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

İZMİR’DE BUGÜN OKULLAR AÇIK MI?


İzmir’de de sağanak yağışın bazı ilçelerde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji özellikle kentin kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İzmir genelinde şu ana kadar okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Eğitim normal programına göre sürüyor.

İLGİLİ HABER

Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı
Çeşme’de şiddetli yağış hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

12BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

TEKİRDAĞ VE YALOVA’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?


Tekirdağ ve Yalova’da da kuvvetli sağanak beklentisi bulunuyor.

Her iki ilde ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, 27 Ekim Salı günü için il genelini kapsayan bir eğitim tatili kararı açıklanmadı.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve trafikte aksamalar görülebilir.

Özellikle alt geçitler, dere yatakları ve su birikmesi yaşanan bölgelerde daha dikkatli olunması gerekiyor.

13BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

28 EKİM VE 29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?


Yağış nedeniyle okul tatili araştırmaları sürerken Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi de merak ediliyor.

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlayacak.

29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar ve kamu kurumları tam gün tatil olacak.

27 Ekim Salı günü ise ayrıca bir valilik kararı açıklanmadığı sürece normal eğitim günü olarak devam ediyor.

14BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

27 EKİM SALI OKUL TATİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI


27 Ekim 2026 Salı sabahı itibarıyla şiddetli yağış uyarısı bulunan illerin büyük bölümünde toplu bir okul tatili kararı bulunmuyor.

Ancak yağışın gün içinde şiddetini artırması durumunda valilikler ve kaymakamlıklar il veya ilçe bazında yeni kararlar alabilir.

Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin bulundukları ilin valiliği, kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi