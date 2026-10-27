BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları
Meteoroloji’nin kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. İstanbul, Kocaeli, Antalya, Muğla, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Tekirdağ ve Yalova başta olmak üzere yağışın etkili olduğu illerde gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. İşte 27 Ekim 2026 Salı günü okul tatili kararlarında son durum...
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Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken öğrenciler ve veliler de “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı sarı kodlu uyarılar sonrası özellikle İstanbul, Kocaeli, Antalya, Muğla, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Tekirdağ ve Yalova’da gözler valilik ve kaymakamlıklardan gelecek açıklamalara çevrildi. Bazı bölgelerde yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyeye ulaşması beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yağışın etkisini artırdığı kentlerde okul tatili ihtimali gündeme gelirken, 27 Ekim 2026 Salı günü için hangi illerde eğitime ara verildiği, hangi illerde okulların açık olduğu ve valiliklerden gelen son dakika açıklamaları merak konusu oldu. İşte il il okul tatili durumu ve şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde son gelişmeler...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 EKİM SALI SON DURUM
27 Ekim 2026 Salı sabahı itibarıyla kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerin büyük bölümünde eğitime ara verilmesine ilişkin genel bir resmi karar açıklanmadı.
Valiliklerden veya kaymakamlıklardan yeni bir duyuru gelmediği sürece okullarda eğitim öğretim normal programına göre devam ediyor.
Özellikle İstanbul, Kocaeli, Antalya, Muğla, Bursa ve Balıkesir’de yoğun yağış nedeniyle okul tatili araştırmaları hız kazanırken, resmi makamların açıklamaları yakından takip ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz ve bazı iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle İstanbul, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya ve Muğla’nın bazı kesimlerinde yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ’DEN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Uyarı yapılan iller arasında Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ ve Yalova öne çıkıyor.
Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama risklerine karşı dikkatli olmaları istendi.
İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle öğrenciler ve veliler okul tatili kararını araştırmaya başladı.
27 Ekim Salı günü İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı.
İstanbul Valiliği ve Meteoroloji tarafından yağış konusunda uyarılar yapılırken, eğitime ara verilmesine yönelik yeni bir açıklama gelmediği sürece okullarda eğitim devam edecek.
İSTANBUL’DA BU İLÇELERE DİKKAT
İstanbul’un özellikle kuzey ilçelerinde yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor.
Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beykoz ve Şile çevrelerinde kuvvetli sağanak görülebileceği belirtiliyor.
Yer yer su baskını, trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksama yaşanabileceği için öğrenciler ile velilerin yola çıkmadan önce güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.
KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kocaeli’de de kuvvetli sağanak nedeniyle “Okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi.
Kocaeli Valiliği, sanal medyada valilik adına hazırlanmış gibi gösterilen bazı okul tatili paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Şu ana kadar Kocaeli genelinde eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.
ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya’da kuvvetli yağış özellikle kıyı ilçelerinde etkisini artırıyor.
Kaş, Kumluca, Finike ve çevresinde zaman zaman kuvvetli sağanak görülürken bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.
Antalya genelinde 27 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
MUĞLA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ: OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Muğla, günün en kuvvetli yağış beklenen illeri arasında yer alıyor.
Meteoroloji, kentin güney ve doğu kesimlerinde yağışların şiddetli ve yer yer aşırı seviyeye çıkabileceği uyarısında bulundu.
Muğla genelinde şu ana kadar eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar duyurulmadı. Ancak hava koşullarının ilçelere göre farklılık gösterebilmesi nedeniyle kaymakamlık açıklamalarının da takip edilmesi gerekiyor.
BURSA, BALIKESİR VE ÇANAKKALE’DE OKUL TATİLİ VAR MI?
Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor.
Özellikle Balıkesir’in kuzey ve batısı, Bursa’nın kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale’nin doğusunda yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.
27 Ekim Salı sabahı itibarıyla bu üç ilin genelini kapsayan bir okul tatili kararı açıklanmadı.
İZMİR’DE BUGÜN OKULLAR AÇIK MI?
İzmir’de de sağanak yağışın bazı ilçelerde etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji özellikle kentin kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
İzmir genelinde şu ana kadar okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Eğitim normal programına göre sürüyor.
TEKİRDAĞ VE YALOVA’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?
Tekirdağ ve Yalova’da da kuvvetli sağanak beklentisi bulunuyor.
Her iki ilde ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, 27 Ekim Salı günü için il genelini kapsayan bir eğitim tatili kararı açıklanmadı.
SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT
Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve trafikte aksamalar görülebilir.
Özellikle alt geçitler, dere yatakları ve su birikmesi yaşanan bölgelerde daha dikkatli olunması gerekiyor.
28 EKİM VE 29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
Yağış nedeniyle okul tatili araştırmaları sürerken Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi de merak ediliyor.
28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlayacak.
29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar ve kamu kurumları tam gün tatil olacak.
27 Ekim Salı günü ise ayrıca bir valilik kararı açıklanmadığı sürece normal eğitim günü olarak devam ediyor.
27 EKİM SALI OKUL TATİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI
27 Ekim 2026 Salı sabahı itibarıyla şiddetli yağış uyarısı bulunan illerin büyük bölümünde toplu bir okul tatili kararı bulunmuyor.
Ancak yağışın gün içinde şiddetini artırması durumunda valilikler ve kaymakamlıklar il veya ilçe bazında yeni kararlar alabilir.
Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin bulundukları ilin valiliği, kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.