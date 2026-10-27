BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Ekim 2026 Salı İstanbul, Kocaeli, Antalya ve diğer illerde okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklamaları

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Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken öğrenciler ve veliler de “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı sarı kodlu uyarılar sonrası özellikle İstanbul, Kocaeli, Antalya, Muğla, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Tekirdağ ve Yalova’da gözler valilik ve kaymakamlıklardan gelecek açıklamalara çevrildi. Bazı bölgelerde yağışın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyeye ulaşması beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yağışın etkisini artırdığı kentlerde okul tatili ihtimali gündeme gelirken, 27 Ekim 2026 Salı günü için hangi illerde eğitime ara verildiği, hangi illerde okulların açık olduğu ve valiliklerden gelen son dakika açıklamaları merak konusu oldu. İşte il il okul tatili durumu ve şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde son gelişmeler...