Bu sevginin önüne ne ayı ne kurt geçebiliyor! Bayburt'ta zorlu mesai başladı

"Büyüklerimiz evelik evelik, 7 derde evelik derlerdi"





Protein deposu mantarın kalp damar hastalıklarına, çaşır otunun da kas ağrılarına, sindirim sistemine iyi geldiğini savunan Mutlu, "Bugün Bayburt'un Başçımağıl köyünde, Dereçımağıl mevkiinde mantar, çaşır, evelik, yemlik gibi doğanın insan oğluna sunduğu nimetleri toplayarak, günü tamamlamaya çalışacağız. Bu işler kalabalıkla, toplu bir şekilde daha güzel oluyor ancak hayvanların doğum zamanı olduğundan köy sakinlerimiz dağda koyun, kuzu başındalar. O yüzden ben bugün tek başıma topluyorum.



Doğanın bize sunduğu nimetlerden biri olan mantarın kalp, damar hastalıklarına iyi geldiği herkesçe biliniyor. Çaşır otu tetik çaşır ve akıllı çaşır olarak ikiye ayrılır. Bunların da kas ağrılarına, sindirim sistemine iyi geldiğini biliyoruz. Evelik için büyüklerimiz hep "Evelik evelik, 7 derde derman evelik" derlerdi. Bu bitkilere doğanın insanoğluna sunduğu doğal ağrı kesicilerdir, antibiyotiklerdir diyebiliriz.



Çaşır otunun bu yapraklarını lora kattığınızda otlu peynir olur. Çaşır otunun birçok vitamini içerisinde barındırdığını biliyoruz. Bu bitkiler kısacası doğanın bize sunduğu eşsiz nimetlerdir. Evelik ise, meşhur lor dolmamızın hammaddesidir. Mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini bizler büyüklerimizden dinleyerek, duyarak öğrendik şimdilerde ise uygulamaya çalışıyoruz" dedi.