Bu minibüse binen girdiği gibi çıkamıyor! 2 bin lira vermeden kapı açılmıyor
Kocaeli'nde bir esnaf ilgin bir yöntemle seyyar çalışmaya başladı. Bu fikrinin ailesinin desteğiyle gerçekleştiren genç esnaf ruhsatını aldıktan sonra sokak sokak gezmeye başladı. Seyyar esnaf deyince hepimizin aklına manav, terlikçi veya hurdacı gibi meslekler gelse de görenler gözlerine inanamıyor. Müşterilerinin ayağına kadar giderek hizmet veren esnafın fiyatı ise VIP müşteriler için uygun vatandaş için ise çok pahalı...
AA
• 28 Mayıs 2025 - 11:35 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Mayıs 2025 - 11:35 • Son Güncelleme: