Bu minibüse binen girdiği gibi çıkamıyor! 2 bin lira vermeden kapı açılmıyor

Gezmiş, minibüste oyun konsolu, televizyon, klima, buzdolabı ve bilgisayarın bulunduğunu aktararak, "Müşteri bizi arıyor 'Bu adresteyim, gelemiyorum' veya 'İşteyim, çıkamıyorum' diyor. Gidiyorum müşteriyi tıraş ediyorum, cilt bakımını yapıyorum. İstedikleri içecekleri ücretsiz içebiliyorlar. Oyun konsolunda oyun oynayıp isterlerse televizyon izleyebiliyorlar." ifadelerini kullandı.Zamanı kısıtlı olan kişilere yardımcı olduğunu dile getiren Gezmiş, şöyle devam etti: