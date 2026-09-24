Bolu'da eylül ayında kar sürprizi: Kartalkaya'da sezonun ilk kar yağışı böyle kaydedildi!
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi, dün gece saatlerinde sürpriz bir şekilde kar yağışına teslim oldu. Bölgede etkili olan soğuk hava, doğaseverlere eşsiz bir görsel şölen sundu.
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Bolu’nun en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi’ne dün gece saatlerinde kar yağdı.
Yaklaşık 3 saat boyunca hafif şekilde etkili olan yağış, bir içerik üreticisi tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 200 metre rakıma sahip olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı.
Bölgede etkili olan soğuk hava, yerini mevsimin sürpriz kar yağışına bıraktı. O esnada bölgede bulunan doğa sever ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, geceyi aydınlatan kar tanelerini kamerasıyla kayda aldı.
Yaklaşık 3 saat boyunca hafif şiddette ve aralıklarla etkili olan kar yağışı etkisini yitirdi.