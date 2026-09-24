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GündemBolu'da eylül ayında kar sürprizi: Kartalkaya'da sezonun ilk kar yağışı böyle kaydedildi!
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Bolu'da eylül ayında kar sürprizi: Kartalkaya'da sezonun ilk kar yağışı böyle kaydedildi!

24.09.2026 - 12:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi, dün gece saatlerinde sürpriz bir şekilde kar yağışına teslim oldu. Bölgede etkili olan soğuk hava, doğaseverlere eşsiz bir görsel şölen sundu.

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1Bolu'da eylül ayında kar sürprizi: Kartalkaya'da sezonun ilk kar yağışı böyle kaydedildi!

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Bolu’nun en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi’ne dün gece saatlerinde kar yağdı.

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Yaklaşık 3 saat boyunca hafif şekilde etkili olan yağış, bir içerik üreticisi tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 200 metre rakıma sahip olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı.

4Bolu'da eylül ayında kar sürprizi: Kartalkaya'da sezonun ilk kar yağışı böyle kaydedildi!

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Bölgede etkili olan soğuk hava, yerini mevsimin sürpriz kar yağışına bıraktı. O esnada bölgede bulunan doğa sever ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, geceyi aydınlatan kar tanelerini kamerasıyla kayda aldı.

5Bolu'da eylül ayında kar sürprizi: Kartalkaya'da sezonun ilk kar yağışı böyle kaydedildi!

Yaklaşık 3 saat boyunca hafif şiddette ve aralıklarla etkili olan kar yağışı etkisini yitirdi.

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