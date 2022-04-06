Birce Akalay ile Sadettin Saran kafaları karıştırdı! Aşk mı tesadüf mü?

Ne tesadüf ki Sadettin Saran da aynı saatlerde bu otelden Dilara Karabay’la bir fotoğrafını paylaştı. İki ünlü ismin aynı hafta sonu, aynı otelde konaklaması dikkat çekti. Saran’ın buraya çok yakın bir yerde çiftlik evi var. Belki sadece yemeğe geldi. Ama belli ki Dilara Karabay, her ikisinin de ortak arkadaşı.