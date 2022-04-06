• 06 Nisan 2022 - 13:04 • Son Güncelleme:
Birce Akalay ile Sadettin Saran kafaları karıştırdı! Aşk mı tesadüf mü?
Aşk iddialarını reddeden oyuncu Birce Akalay ile iş insanı Sadettin Saran’ın, hafta sonu Kaz Dağları’nda aynı otelden, aynı ortak arkadaşlarıyla paylaşım yapması kafaları karıştırdı.
• 06 Nisan 2022 - 13:04 • Son Güncelleme:
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Bir süre önce yeni bir aşka yelken açtıkları yönünde haberler çıkan Birce Akalay ve Sadettin Saran, bu iddiaları, “Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir yemek haline getirmişler, asılsız haber” diyerek yalanlamışlardı.
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Ne tesadüf ki Sadettin Saran da aynı saatlerde bu otelden Dilara Karabay’la bir fotoğrafını paylaştı. İki ünlü ismin aynı hafta sonu, aynı otelde konaklaması dikkat çekti. Saran’ın buraya çok yakın bir yerde çiftlik evi var. Belki sadece yemeğe geldi. Ama belli ki Dilara Karabay, her ikisinin de ortak arkadaşı.