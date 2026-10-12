BESYO KAYITLARI BAŞLADI! 2026 ÖZYES üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
2026 ÖZYES yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından BESYO ve Spor Bilimleri Fakültesi kayıtları başladı. Spor programlarına yerleşen adaylar, 12-16 Ekim tarihleri arasında üniversite kayıtlarını yaptırabilecek. Peki, BESYO kayıtları nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte 2026 ÖZYES kayıt takvimi, üniversitelerin kayıt koşulları ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.
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2026 ÖZYES yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından BESYO ve Spor Bilimleri Fakültesi kayıtları 12 Ekim Pazartesi günü başladı. Üniversitelerin spor programlarına yerleşen adayların kesin kayıt işlemlerini 16 Ekim Cuma gününe kadar tamamlaması gerekiyor. Kayıtlar üniversitelerin belirlediği birimlerde yüz yüze yapılırken adaylardan sağlık raporu, yerleştirme sonuç belgesi ve mezuniyet belgesi gibi evraklar isteniyor. İşte 2026 BESYO kayıt tarihleri, gerekli belgeler ve üniversite kayıt işlemlerinin ayrıntıları...
BESYO KAYITLARI 2026 NE ZAMAN, SON GÜN HANGİ TARİH?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın (ÖZYES) yerleştirme sonuçları 7 Ekim'de açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte spor programlarına yerleşen adayların üniversite kayıt süreci de başladı.
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 BESYO ve Spor Bilimleri Fakültesi kesin kayıt işlemleri 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri üniversitenin duyurduğu koşulları yerine getirerek 16 Ekim Cuma gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
2026 BESYO KAYITLARI NASIL YAPILIR?
ÖZYES sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini ilgili üniversitenin öğrenci işleri birimi veya Spor Bilimleri Fakültesi üzerinden gerçekleştirecek.
Üniversitelerin yayımladığı duyurulara göre kayıtlar yüz yüze yapılıyor. Örneğin Afyon Kocatepe, Karamanoğlu Mehmetbey ve Yalova üniversiteleri, 2026 ÖZYES kapsamında elektronik kayıt yapılmayacağını ve adayların şahsen başvurması gerektiğini açıkladı.
Kayıt işlemleri için öncelikle ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminden yerleştirme belgesinin alınması gerekiyor. Ardından öğrencilerin yerleştikleri üniversitenin internet sitesinde yayımlanan kesin kayıt duyurusunu inceleyerek istenen belgeleri hazırlaması gerekiyor.
Bazı üniversiteler, şahsen gelemeyen adayların noter onaylı vekâletnameyle yetkilendirdikleri kişiler aracılığıyla kayıt yaptırmasına da izin veriyor.
Kayıt yerleri, mesai saatleri ve belge teslim koşulları üniversiteden üniversiteye değişebiliyor.
BESYO KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için yayımlanan üniversite duyurularında adaylardan istenen belgeler büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.
Kesin kayıt sırasında talep edilebilen belgeler şöyle:
- T.C. kimlik kartı ve gerektiğinde fotokopisi
- Lise diploması veya mezuniyet belgesi
- 2026 ÖZYES yerleştirme sonuç belgesi
- 2026 YKS sonuç belgesi
- Üniversitenin belirlediği sayıda vesikalık fotoğraf
- İlgili spor programına uygun sağlık raporu
- Üniversitenin talep ettiği diğer kayıt belgeleri
Üniversiteler bu belgelerin tamamını istemeyebiliyor veya ek belgeler talep edebiliyor. Bu nedenle adayların kayıt öncesinde kendi üniversitelerinin resmî duyurusunu kontrol etmesi önem taşıyor.
BESYO KAYITLARINDA SAĞLIK RAPORU ŞARTI
2026 ÖZYES kayıtlarında adayların dikkat etmesi gereken konuların başında sağlık raporu geliyor.
Üniversitelerin yayımladığı duyurularda, spor bilimleri programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden A Grubu (Yüksek Riskli Spor Dalları) sağlık raporu veya sağlık kurulu raporu istendiği görülüyor.
Ancak raporun türü ve teslim tarihi her üniversitede aynı değil.
Örneğin Yalova Üniversitesi, son altı ay içinde alınmış ve öğrencinin Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesine sağlık açısından engel bulunmadığını belirten sağlık kurulu raporu istiyor.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ise A Grubu sağlık raporunun en geç 16 Kasım 2026 mesai bitimine kadar teslim edilebileceğini duyurdu.
Selçuk Üniversitesi de sağlık raporunun kayıt sonrasındaki bir aylık süre içerisinde teslim edilmesine imkân tanıyor.
Dolayısıyla sağlık raporu henüz hazır olmayan adayların, kayıt hakkını kaybetmemek için üniversitelerinin açıkladığı teslim süresini kontrol etmesi gerekiyor.
2026 ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM, 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçlarını 7 Ekim Çarşamba günü adayların erişimine açtı.
Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabiliyor.
2026 ÖZYES yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Adaylar, sonuç ekranında yerleştirildikleri üniversiteyi ve programı öğrenebiliyor. Üniversite kayıtlarında istenen yerleştirme sonuç belgesi de bu sistemden alınabiliyor.
BESYO KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR Mİ?
2026 ÖZYES kapsamında kayıt duyurusu yayımlayan birçok üniversite, öğrencilerin kesin kayıt işlemleri için şahsen başvurması gerektiğini belirtti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi, elektronik kayıt yapılmayacağını açıkça duyurdu.
Bu nedenle adayların yalnızca e-Devlet üzerinden kayıt yapabileceklerini düşünerek üniversiteye başvurmayı ihmal etmemeleri gerekiyor.
Kayıt yöntemi ve başvuru adresi için yerleştirilen üniversitenin öğrenci işleri duyurusu esas alınmalı.
BESYO KAYITLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA NE YAPILACAK?
Kesin kayıt işlemlerinin ardından öğrencilerin üniversitelerinin akademik takvimine göre ders kayıtlarını tamamlaması gerekiyor.
Örneğin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2026-2027 güz yarıyılı ders kayıtlarının 12-19 Ekim tarihleri arasında öğrenci ve danışman tarafından birlikte yapılacağını duyurdu.
Bazı öğrenciler için katkı payı veya öğrenim ücreti yükümlülüğü de bulunabiliyor. Özellikle başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan adayların bu konudaki üniversite açıklamalarını incelemesi gerekiyor.
Ders kayıt tarihleri, öğrenci numarası alma işlemleri ve varsa katkı payı ödemeleri üniversitelerin kendi takvimlerine göre yürütülecek.