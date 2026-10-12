BESYO KAYITLARI BAŞLADI! 2026 ÖZYES üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

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2026 ÖZYES kayıtlarında adayların dikkat etmesi gereken konuların başında sağlık raporu geliyor.



Üniversitelerin yayımladığı duyurularda, spor bilimleri programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden A Grubu (Yüksek Riskli Spor Dalları) sağlık raporu veya sağlık kurulu raporu istendiği görülüyor.



Ancak raporun türü ve teslim tarihi her üniversitede aynı değil.



Örneğin Yalova Üniversitesi, son altı ay içinde alınmış ve öğrencinin Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesine sağlık açısından engel bulunmadığını belirten sağlık kurulu raporu istiyor.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ise A Grubu sağlık raporunun en geç 16 Kasım 2026 mesai bitimine kadar teslim edilebileceğini duyurdu.



Selçuk Üniversitesi de sağlık raporunun kayıt sonrasındaki bir aylık süre içerisinde teslim edilmesine imkân tanıyor.



Dolayısıyla sağlık raporu henüz hazır olmayan adayların, kayıt hakkını kaybetmemek için üniversitelerinin açıkladığı teslim süresini kontrol etmesi gerekiyor.