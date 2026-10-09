KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ | ÖSYM merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı? Lisans, ön lisans ve lise mezunu memur alımı ne zaman?
KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM merkezi atama kılavuzunu yayımladı mı? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için memur alımı hangi tarihte yapılacak? Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce aday, KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme sürecine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak merkezi atama kılavuzu ve tercih takvimine çevrilmiş durumda.
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"KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman?", "Merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı?", "Lise, ön lisans ve lisans mezunları hangi kadroları tercih edebilecek?" soruları ekim ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Kamu kurumlarına mülakatsız yerleşmek isteyen adaylar, yılın ikinci merkezi atamasına ilişkin tarihleri araştırırken, ÖSYM takvimindeki detaylar da merak konusu oldu.
KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Adayların tercih edebileceği kadrolar, kontenjanlar, nitelik kodları, başvuru şartları ve özel koşullar tercih sürecinden önce ÖSYM tarafından yayımlanacak merkezi atama kılavuzu ile netlik kazanacak.
Bu nedenle adayların önümüzdeki süreçte ÖSYM'den gelecek duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.
KPSS 2026/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 merkezi yerleştirme takvimine göre KPSS 2026/2 tercih işlemleri 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.
Tercih işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.
KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA NEDİR?
Merkezi atama, kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının KPSS puan üstünlüğüne göre karşılandığı yerleştirme sistemidir.
Bu sistemde;
Yazılı sınav yapılmaz,
Mülakat uygulanmaz,
KPSS puanı esas alınır,
Yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir.
Bu yönüyle merkezi atama sistemi, kamu personeli adaylarının en çok tercih ettiği yerleştirme yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.
LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI TERCİH YAPABİLECEK
KPSS 2026/2 merkezi yerleştirmelerinde;
Lisans mezunları,
Ön lisans mezunları,
Ortaöğretim (lise) mezunları
öğrenim düzeylerine uygun kadro ve pozisyonlar için tercih yapabilecek.
Hangi öğrenim düzeyi için kaç kontenjan ayrılacağı ise tercih kılavuzu yayımlandığında kesinleşecek.
HANGİ KURUMLAR MEMUR ALIMI YAPACAK?
Merkezi yerleştirmelerde genellikle;
Bakanlıklar,
Üniversiteler,
Genel müdürlükler,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Bazı bağlı ve ilgili idareler
personel taleplerini ÖSYM'ye bildiriyor.
KPSS 2026/2 kapsamında kaç kadronun açılacağı ve kurum dağılımlarının nasıl olacağı ise kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.
MERKEZİ ATAMADA YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?
Adaylar tercih işlemleri sırasında yayımlanan kadrolar arasından seçim yapıyor. Yerleştirmelerde adayın KPSS puanı, tercih sıralaması ve ilgili kadronun nitelik şartlarını karşılayıp karşılamadığı dikkate alınıyor.
Aynı kadroyu tercih eden adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip olan aday yerleştiriliyor.
Bu nedenle tercih yapılmadan önce kadro şartlarının ve nitelik kodlarının dikkatlice incelenmesi gerekiyor.
KPSS 2026/2'DE KADRO SAYISI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Merkezi atamada yer alacak kadro ve pozisyon sayıları henüz açıklanmadı.
Toplam kontenjan, kurum bazlı dağılım, il tercihleri ve kadro unvanları tercih sürecinden önce yayımlanacak merkezi atama kılavuzu ile duyurulacak.
Adaylar özellikle düz memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen, mühendis, sağlık ve idari personel kadrolarının kılavuzda yer alıp almayacağını merak ediyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS 2026/2 merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı?
Hayır. Merkezi atama tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Merkezi atamada mülakat var mı?
Hayır. Merkezi atamalarda yerleştirmeler yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre yapılıyor.
Lisans mezunları başvuru yapabilecek mi?
Evet. Lisans mezunları kendileri için açılan kadroları tercih edebilecek.
Ön lisans mezunları merkezi atamaya katılabilir mi?
Evet. Ön lisans düzeyinde açılacak kadrolar için tercih yapılabilecek.
Lise mezunları merkezi atamaya başvurabilecek mi?
Evet. Ortaöğretim mezunları da kendi öğrenim düzeylerine uygun kadroları tercih edebilecek.
Kadro dağılımı ne zaman açıklanacak?
Kadro sayıları ve kurum dağılımları tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.
Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanır?
Sonuç tarihi henüz belli değil. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.