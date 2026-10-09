KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ | ÖSYM merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı? Lisans, ön lisans ve lise mezunu memur alımı ne zaman?

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KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



KPSS 2026/2 merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı?

Hayır. Merkezi atama tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.



Merkezi atamada mülakat var mı?

Hayır. Merkezi atamalarda yerleştirmeler yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre yapılıyor.



Lisans mezunları başvuru yapabilecek mi?

Evet. Lisans mezunları kendileri için açılan kadroları tercih edebilecek.



Ön lisans mezunları merkezi atamaya katılabilir mi?

Evet. Ön lisans düzeyinde açılacak kadrolar için tercih yapılabilecek.



Lise mezunları merkezi atamaya başvurabilecek mi?

Evet. Ortaöğretim mezunları da kendi öğrenim düzeylerine uygun kadroları tercih edebilecek.



Kadro dağılımı ne zaman açıklanacak?

Kadro sayıları ve kurum dağılımları tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.



Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanır?

Sonuç tarihi henüz belli değil. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.