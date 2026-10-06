KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ YERLERİ 2026 | Lise KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS sorgulama ekranı
KPSS Ortaöğretim giriş yerleri açıklandı mı, 2026 lise KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? KPSS Ortaöğretim sınav yeri nereden öğrenilir, ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 25 Ekim'de yapılacak 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde adayların gözü sınav giriş yerlerine çevrildi. Sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgisini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek sınava giriş belgesi duyurusunu bekliyor. 8 Ekim 2026 itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor. Peki, KPSS lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak, KPSS Ortaöğretim giriş belgesi nasıl alınır ve sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM KPSS Ortaöğretim giriş yerleri 2026 için son durum...
kaynak olarak ekleyin
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan giderek artıyor. KPSS lise sınavına başvuran adaylar çalışmalarını sürdürürken sınavın yapılacağı bina ve salon bilgisinin yer alacağı sınav giriş belgeleri de gündeme geldi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-KPSS Ortaöğretim 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. 6 Ekim itibarıyla ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle adayların gözü “KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?” sorusuna çevrildi.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başlamış ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona ermişti. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar şimdi sınav günü ve sınav giriş belgelerine odaklandı.
2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
6 Ekim 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.
ÖSYM'nin KPSS duyuruları arasında Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'den gelecek KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi duyurusunu takip etmesi gerekiyor.
Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri de belli olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sınava katılacakları merkez, bina ve salon bilgileri sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenilebilecek.
Bu nedenle “KPSS lise sınav yerleri açıklandı mı?”, “KPSS Ortaöğretim sınav yeri nasıl öğrenilir?” sorularına yanıt arayan adayların sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını beklemesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından adaylar belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ
Adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek sınava giriş belgelerini görüntülemeleri gerekecek.
Belgenin erişime açılmasının ardından adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri önem taşıyor.
KPSS LİSE SINAVI SAAT KAÇTA?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların merak ettiği konulardan biri de “KPSS lise sınavı saat kaçta başlayacak?” sorusu.
Adayların sınav başlangıç saati, sınav binalarına son giriş saati ve sınav günü uygulanacak kurallar konusunda ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav kılavuzu ve sınav öncesi duyuruları esas alması gerekiyor.
Sınav tarihi ise 25 Ekim 2026 Pazar olarak belirlendi.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, adayların sınav günü için en önemli belgelerinden biri olacak.
Adayların sınava girecekleri yerle ilgili sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınava giriş belgesi üzerinden kontrol edilebilecek.
Bu nedenle belgenin erişime açılmasının ardından adayların sınava girecekleri binanın konumunu önceden kontrol etmelerinde fayda bulunuyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Sınav giriş belgesi yayımlandığı anda adaylar sistem üzerinden belgelerini görüntüleyerek gerekli kontrolleri yapabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Adayların sınav öncesinde giriş belgelerindeki bina ve salon bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor. Sınav günü için gerekli kimlik ve giriş belgeleri ile sınav binasına getirilebilecek veya getirilemeyecek eşyalar konusunda ÖSYM tarafından açıklanan kuralların dikkate alınması gerekiyor.
Adayların ayrıca sınav binasına girişlerde zaman kaybı yaşamamak için sınav yerine erken gitmeleri ve ÖSYM'nin ilan edeceği son giriş saatini dikkate almaları önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların bu kez sonuç heyecanı başlayacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS lise sınavı hangi gün?
KPSS lise düzeyi olarak da bilinen KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi çıktı mı?
6 Ekim 2026 itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı.
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?
Sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla adaylar tarafından öğrenilebilecek.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır?
Adaylar sınav giriş belgelerini yayımlandıktan sonra ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS Ortaöğretim başvuruları bitti mi?
Evet. 2026 KPSS Ortaöğretim normal başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
KPSS Ortaöğretim sınavına kaç gün kaldı?
6 Ekim 2026 itibarıyla 25 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavına 19 gün kaldı.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinde hangi bilgiler yer alır?
Adaylar sınava girecekleri sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini sınav giriş belgeleri üzerinden kontrol edebilecek.