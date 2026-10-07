BERNA LAÇİN HAKKINDA 'İZMİR' SORUŞTURMASI | Berna Laçin ne dedi, ne paylaştı, neden soruşturma açıldı?
Berna Laçin hakkında neden soruşturma açıldı, Berna Laçin ne dedi, ne paylaştı? Oyuncu ve sunucu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin yaptığı paylaşım gündem oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Gelişmenin ardından "Berna Laçin'in İzmir paylaşımı ne?", "Berna Laçin ne dedi?", "Berna Laçin neden soruşturuluyor?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Berna Laçin ne paylaştı, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte Berna Laçin'in İzmir paylaşımı ve soruşturmada son durum...
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Berna Laçin hakkında soruşturma mı açıldı, neden soruşturma başlatıldı, İzmir paylaşımında ne dedi? Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin yaptığı paylaşımla gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
BERNA LAÇİN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu ve sunucu Berna Laçin hakkında sosyal medya hesabından yaptığı İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Gelişmenin kamuoyuna yansımasının ardından Berna Laçin'in sosyal medya paylaşımı ve soruşturmanın gerekçesi gündeme oturdu.
BERNA LAÇİN NE DEDİ, NE PAYLAŞTI?
Berna Laçin hakkında başlatılan soruşturmanın ardından en çok merak edilen konulardan biri oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu.
Laçin, İzmir'e ilişkin paylaşımında şu ifadeyi kullandı:
"İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!"
Söz konusu paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.
BERNA LAÇİN HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Berna Laçin hakkında başlatılan soruşturmanın merkezinde oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı İzmir paylaşımı bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturmanın başlamasının ardından Berna Laçin'in paylaşımındaki ifadeler de kamuoyunda tartışılmaya başlandı.
BERNA LAÇİN GÖZALTINA ALINDI MI?
Berna Laçin hakkında soruşturma başlatılması, oyuncunun gözaltına alındığı anlamına gelmiyor.
7 Ekim 2026 itibarıyla kamuoyuna yansıyan ve doğrulanabilen bilgiler arasında Berna Laçin'in gözaltına alındığına ilişkin bir gelişme bulunmuyor.
Şu aşamada açıklanan adli gelişme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Berna Laçin hakkında soruşturma başlatılmasıyla sınırlı.
Bu nedenle soruşturma ile gözaltı işleminin birbirinden ayrılması gerekiyor.