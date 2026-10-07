BERNA LAÇİN HAKKINDA 'İZMİR' SORUŞTURMASI | Berna Laçin ne dedi, ne paylaştı, neden soruşturma açıldı?

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Berna Laçin hakkında soruşturma mı açıldı, neden soruşturma başlatıldı, İzmir paylaşımında ne dedi? Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin yaptığı paylaşımla gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.