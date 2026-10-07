Cemil Tugay’ın Eşi Öznur Tugay Kimdir? İşte Öznur Tugay'ın Hayatı ve Biyografisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Eşi Öznur Tugay Kimdir?

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi olarak kentin sosyal, kültürel ve kamusal hayatında adından sıkça söz ettiren Öznur Tugay, internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Vatandaşlar arama motorlarında sıkça Öznur Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt arıyor. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Öznur Tugay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi olarak kentin sosyal, kültürel ve kamusal hayatında adından sıkça söz ettiren Öznur Tugay, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin başında geliyor. Hem sağlık alanındaki geçmişi hem de sanatçı kimliğiyle dikkat çeken Öznur Tugay'ın hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde...

ÖZNUR TUGAY KİMDİR, ASLEN NERELİ?

İzmir'de sürdürdüğü sosyal yaşamı ve sivil toplum çalışmalarının yanı sıra kökeniyle de merak edilen Öznur Tugay, aslen Manisa’nın Akhisar ilçesindendir. Uzun yıllardır İzmir'de ikamet eden Tugay, eğitim ve iş hayatını bu bölgede şekillendirmiştir. Kamuya açık resmi kaynaklarda kesin doğum tarihi ve yaşına dair detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

ÖZNUR TUGAY’IN MESLEĞİ NE? NE İŞ YAPIYOR?

Öznur Tugay, kariyer yolculuğunda hem sağlık sektörünü hem de sanatı bir araya getiren iki farklı alanda faaliyet göstermiştir. İlk olarak sağlık alanında görev yapan Tugay, uzun yıllar hemşirelik mesleğini icra etmiştir.

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Sağlık sektöründeki kariyerinin ardından sanat tutkusunun peşinden giden Öznur Tugay, akademik eğitim için Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nü tercih etmiştir. Bu okuldan başarıyla mezun olan Tugay, eğitimini aldığı seramik ve cam sanatçılığı alanında da çalışmalar yürütmüştür.

CEMİL TUGAY İLE EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI

Cemil Tugay ile Öznur Tugay, 1 Ağustos 2008 tarihinde hayatlarını birleştirmiştir. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran çiftin iki kız ve bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

İZMİR'İN SOSYAL HAYATINDA ÖZNUR TUGAY

Cemil Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kentin kamusal ve sosyal hayatında daha aktif bir rol üstlenen Öznur Tugay; özellikle kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk hakları ve çeşitli sivil toplum projelerinde ön plana çıkmaktadır. Kentteki yardım faaliyetleri ve kültürel etkinliklere verdiği desteklerle tanınan Tugay, İzmir basını ve halkı tarafından yakından takip edilmektedir.