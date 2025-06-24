Belediye başkanı komşu ilden iki ilçeyi istedi: Haritayı paylaşınca kıyamet koptu

"Biz Dörtyollular olarak Dörtyol'un Hatay'da kalmasını istiyoruz"
Dörtyol'un Hatay'da kalması gerektiğini belirten 66 yaşındaki Alaattin Aslan, "Ben Dörtyolluyum, ailem Dörtyol'un kurucularındandır. Eskiden Dörtyol, Osmaniye'ye bağlıydı çünkü o dönem Hatay henüz Türkiye'ye katılmamıştı. 1939'da Hatay Türkiye'ye katıldıktan sonra Dörtyol da Hatay'a bağlandı. Bugün halen zaman zaman ‘Dörtyol yeniden Osmaniye'ye bağlansın mı?' diye soruluyor. Evet, Osmaniye bize çok yakın, sadece 30 kilometre mesafede. Antakya ise yaklaşık 94-95 kilometre uzaklıkta. Biz Dörtyollular olarak Dörtyol'un Hatay'da kalmasını istiyoruz" dedi.