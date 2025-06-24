Belediye başkanı komşu ilden iki ilçeyi istedi: Haritayı paylaşınca kıyamet koptu

"Biz Hataylıyız ve Hataylı kalmak istiyoruz"

Hatay Dörtyollu olmaktan gurur duyduğunu belirten Mehmet Şadi Ünal, "Ben bir Dörtyollu olarak Osmaniye'ye bağlanmak istemiyorum. Osmaniye'yi severim ama Hataylı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Hataylı olmak, Dörtyollu olmak daha güzeldir. Bu konu çok sık olmasa da zaman zaman gündeme geliyor. Ben her zaman, arkadaşlarımın da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Osmaniye'ye bağlanmak istemiyoruz. Bu saatten sonra neden böyle bir değişiklik olsun? Biz Hataylıyız ve Hataylı kalmak istiyoruz. Bu bizim için bir onur meselesidir" ifadelerini kullandı.