'Aydınlıkevler'e görkemli gala! Demet Akbağ'ın duygusal anları...

"BÜYÜK MUTLULUK"

Doğa Rutkay, "Az evvel Yılmaz'a da söyledim. Çocukluktan beri bütün oyunlarını izlemiş birisi olarak, şu anda burada yeniden onun yazdığı bir oyunu izlemek büyük bir mutluluk benim için. Ama bunun yanında Demet Akbağ, büyük hayranlık duyduğum ustalarımdan biridir, bunun için de çok mutluyum" yorumunda bulundu.



"DEMET AKBAĞ USTAMIZI İZLEYECEK OLMAK HEYECANLANDIRIYOR"



Geceye katılan Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, "Bu oyunun daha önce değişik versiyonlarını izlemiştim. Şimdi Yılmaz'ın kaleminden hangi versiyonuyla karşılaşacağım çok merak ediyorum. Demet Akbağ ustamızı izleyecek olmak beni daha çok heyecanlandırıyor" dedi.



"ÇOK DUYGULANDIM"



Oyuncu Burcu Özberk, "Çok değerli iki saat geçirdim. Gerçekten muhteşem bir oyundu. Çok duygulandım izlerken" dedi.



Öte yandan Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin, galaya annesiyle katıldı.