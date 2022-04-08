'Aydınlıkevler'e görkemli gala! Demet Akbağ'ın duygusal anları...
Ünlü isimleri uzun yıllar sonra buluşturan 'Aydınlıkevler'in galası unutulmaz bir geceye sahne oldu. Yılmaz Erdoğan, yazarı olduğu oyunu, rahmetli Zafer Çika'ya armağan etti. 15 yıl sonra tiyatro sahnesine dönen Demet Akbağ, 13 Mart 2019 tarihinde Çeşme’ye seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eşinin kolyesini takarken, "Zafer çok uzun zamandır istiyordu. Bu oyun ona gitsin" dedi. Cem Yılmaz, Gökçe Bahadır, Doğa Rutkay, Ali Sunal, Belçim Bilgin ve Burcu Özberk de açıklamalarda bulundu.
Demet Akbağ’ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, Yılmaz Erdoğan’ın 20 yıl sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler’in galası; sanat, medya ve cemiyet dünyasından davetlilerin yoğun ilgisiyle Maximum UNIQ Hall’da gerçekleşti.
Kadrosunda Demet Akbağ ile birlikte Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı, yönetmenliğini Serdar Biliş’in, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği ‘Aydınlıkevler’in finalinde oyuncular, seyirciyi selamladı ve kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Gecenin devamında düzenlenen davette, ünlü isimler bir araya geldi.
KOLYESİ DİKKAT ÇEKTİ
Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akbağ, "15 yıl aradan sonra sahnede olmak çok güzel. Aslında bu işe iki sene önce niyetlendik, malum pandemi girdi. 'İnsanların dışarıya çıkmaya tereddüt ettiği bir zamanda oyunu çıkarmayalım, biraz daha bekleyelim' dedik. Kısmet 2022 oldu. Hepimiz çok verimli ve eğlenerek çalıştık. Artık gecemiz gündüzümüz karıştı. Çok heyecanlıydık. Seyircimiz çok güzeldi, çok özel misafirlerimiz vardı. Şimdi daha fazla oyun oynayarak hedefimiz turnelere çıkmak" ifadelerini kullandı.
Demet Akbağ'ın boynunda eşi Zafer Çika'nın kolyesinin olması dikkatlerden kaçmadı.
"YAZ KARDEŞİM, KARIM OYNASIN"
Yılmaz Erdoğan'ın oyunu rahmetli Zafer Çika'ya armağan etmesiyle ilgili 62 yaşındaki sanatçı, "Zafer çok uzun zamandır istiyordu. 'Neden beraber bir oyun oynamıyorsunuz? Sen oynamıyorsan yaz kardeşim, karım oynasın' derdi. Bu da ona gitsin" diyerek, duygu dolu anlar yaşadı.
"TİYATRO SAHNESİNİ ÖZLEDİK"
Oyunun yazarı Yılmaz Erdoğan, "Tiyatro sahnesini çok özledik. Birisi bana 'Abi 20 yıldır yazmamışsın' dedi. Ben sürekli yazdığım için meğerse oyun yazmamışım. Kendi evimize dönmüş gibiyim. Benim yaşamsal hikayem. Esas büyüdüğüm yer orası" dedi.
'Organize İşler'in dizi senaryosunu yazdığını da söyleyen usta oyuncu, "Kadro şu an belli değil" açıklamasını yaptı.
"USTALARI İZLEYECEĞİM"
Geceye katılan Cem Yılmaz, "Çok sevdiğim arkadaşlarımı, ustalarımı izleyeceğim. Çok mutluyum. Yılmaz'ın yazdığı bir oyun, prova aşamalarını çok takip edemedim ama çok güzel bir oyun olduğunu biliyorum" dedi.
Senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Erşan Kuneri' dizisinin vizyon tarihini duyuran komedyen, "11 ya da 12 Mayıs gibi vizyonda olacak" dedi.
"GÖRÜŞMELER VAR"
Geceye sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile katılan oyuncu Afra Saraçoğlu, "Bu kadar muhteşem bir kadronun içerisinde bir de yakın arkadaşımız var Burak, onu da izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz" dedi.
Yeni projelerin olduğunu söyleyen sevgililer, "Görüşmeler var. Netleşince detaylı bilgi verelim" dediler.
"İŞ DE AŞK DA GÜZEL GİDİYOR"
Çağatay Ulusoy ile aşkı tam gaz devam eden Duygu Sarışın, "İş hayatı da, aşk hayatı da güzel gidiyor. Çağatay çalıştığı için galaya katılamadı" dedi.
'GÜLDÜR GÜLDÜR' AÇIKLAMASI
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Sunal ise "Ben dükkandayım, ofisteyim beklerim. 'Güldür Güldür' devam ediyor. Belki bir dizi ya da film projesi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK MUTLULUK"
Doğa Rutkay, "Az evvel Yılmaz'a da söyledim. Çocukluktan beri bütün oyunlarını izlemiş birisi olarak, şu anda burada yeniden onun yazdığı bir oyunu izlemek büyük bir mutluluk benim için. Ama bunun yanında Demet Akbağ, büyük hayranlık duyduğum ustalarımdan biridir, bunun için de çok mutluyum" yorumunda bulundu.
"DEMET AKBAĞ USTAMIZI İZLEYECEK OLMAK HEYECANLANDIRIYOR"
Geceye katılan Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, "Bu oyunun daha önce değişik versiyonlarını izlemiştim. Şimdi Yılmaz'ın kaleminden hangi versiyonuyla karşılaşacağım çok merak ediyorum. Demet Akbağ ustamızı izleyecek olmak beni daha çok heyecanlandırıyor" dedi.
"ÇOK DUYGULANDIM"
Oyuncu Burcu Özberk, "Çok değerli iki saat geçirdim. Gerçekten muhteşem bir oyundu. Çok duygulandım izlerken" dedi.
Öte yandan Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin, galaya annesiyle katıldı.