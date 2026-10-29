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GündemAydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi
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Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi

29.10.2026 - 12:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye’nin en önemli kestane üretim merkezi olan Aydın ve komşusu İzmir’in sarp dağlarında haftalardır süren zorlu ve tehlikeli kestane hasadı tamamlandı. Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan ve kalitesiyle dünya çapında ün yapan Aydın kestanesinde bu yıl rekolte yüzleri güldürdü. Aydın ve İzmir dağlarından toplanan tensis kestaneleri, dökek adı verilen özel alanlarda olgunlaşmaya bırakıldı. Dik kayalıklarda ve 50 metrelik dev ağaçlarda ölümle burun buruna yapılan çırpma mesaisinde işçi yevmiyeleri de belli oldu.

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1Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi

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Türkiye'nin en önemli kestane üretim merkezi olan Aydın'da, dağlardaki hasat sezonu tamamlandı. Aydın ve İzmir'de bu yıl 50 bin tonun üzerinde kestane rekoltesi beklendiği belirtildi.

2Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi

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Türkiye'de en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir dağlarında günlerdir devam eden hasatla toplanan kestaneler, dökek adı verilen alanlarda olgunlaşmaya bırakıldı. Kestanelerin birkaç hafta sonra tamamen olgunlaşan kozalaklarından çıkarılarak tüketime sunulacağı belirtildi.

3Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi

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Hasadı oldukça zahmetli ve tehlikeli olan kestane işçiliğinde bu yıl ağaca çıkarak kestane çırpan erkeklere 5 bin lira, kestane toplayan kadınlara da 2 bin 500 lira gündelik ödeneceği belirtildi.

4Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi

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Kendine özgü lezzetiyle öne çıkan ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Aydın kestanesinin bu yıl yüzleri güldürmesi bekleniyor.

5Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi

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Kestane hasadında zamanla yarışmak zorunda kalan çiftçiler, yüksekliği neredeyse 50 metreye ulaşan ağaçlarda ölümle burun buruna kestane hasadı yapıyorlar.

6Aydın dağlarında dev hasat sona erdi! AB tescilli lezzette 50 bin tonluk rekor beklentisi

Gelişen teknolojiye rağmen halen eski usul sırıkla hasat edilen kestaneler, cinsine göre ayrılıp, patoz adı verilen makinelerle kozalağından ayrıldıktan sonra satışa sunuluyor.

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