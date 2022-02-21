• 21 Şubat 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu! Zor günler geçiriyor...
Medcezir, Söz, Şahin Tepesi, O Hayat Benim, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli Aybüke Pusat'ın Beşiktaş'ta oturduğu evin sahibi ile başı derde girdi. Ev sahibi, evin bir yıllık kirasını peşin olarak ödeyen oyuncunun evden çıkmasını isteyince taraflar mahkemelik oldu.
• 21 Şubat 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
1
‘Medcezir’ isimli diziyle yıldızı parlayan ve daha sonra başka projelerde yer alan Aybüke Pusat’ın başı ev sahibiyle derde girdi. Ev sahibi Aybüke Pusat’a tahliye davası açtı.
3
2014 Türkiye üçüncü güzeli olarak oyunculuk yapmaya başlayan Aybüke Pusat, ev sahibi ile mahkemelik oldu. Sabah'ın haberine göre; Pusat, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evin 1 yıllık toplam kirası 41 bin TL'yi peşin olarak ödedi.
4
6