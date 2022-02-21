Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu! Zor günler geçiriyor...

2014 Türkiye üçüncü güzeli olarak oyunculuk yapmaya başlayan Aybüke Pusat, ev sahibi ile mahkemelik oldu. Sabah'ın haberine göre; Pusat, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evin 1 yıllık toplam kirası 41 bin TL'yi peşin olarak ödedi.