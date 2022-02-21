Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu! Zor günler geçiriyor...
HaberlerMagazin Haberleri Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu! Zor günler geçiriyor...
• 21 Şubat 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:

Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu! Zor günler geçiriyor...

Medcezir, Söz, Şahin Tepesi, O Hayat Benim, Hayaller ve Hayatlar gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli Aybüke Pusat'ın Beşiktaş'ta oturduğu evin sahibi ile başı derde girdi. Ev sahibi, evin bir yıllık kirasını peşin olarak ödeyen oyuncunun evden çıkmasını isteyince taraflar mahkemelik oldu.

• 21 Şubat 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
1Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu Zor günler geçiriyor...
ABONE OL

‘Medcezir’ isimli diziyle yıldızı parlayan ve daha sonra başka projelerde yer alan Aybüke Pusat’ın başı ev sahibiyle derde girdi. Ev sahibi Aybüke Pusat’a tahliye davası açtı.

2Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu Zor günler geçiriyor...

2014 senesinde katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonra yer aldığı projelerde ismini milyonlara duyuran Aybüke Pusat şu sıralar oturduğu konut yüzünden zor günler yaşıyor.

3Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu Zor günler geçiriyor...

2014 Türkiye üçüncü güzeli olarak oyunculuk yapmaya başlayan Aybüke Pusat, ev sahibi ile mahkemelik oldu. Sabah'ın haberine göre; Pusat, Beşiktaş'ta kirada oturduğu evin 1 yıllık toplam kirası 41 bin TL'yi peşin olarak ödedi.

4Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu Zor günler geçiriyor...

Fakat ev sahibi Cenk C., Pusat'a evden çıkmasını söyledi oyuncu ise kirasını peşin ödediğini belirterek bu durumu reddetti.

5Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu Zor günler geçiriyor...

Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca Cenk C., Pusat'ı mahkemeye verdi. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunan ev sahibi, oyuncunun Beşiktaş'taki evinden ihtiyaç sebebi ile tahliye edilmesini talep etti.

6Aybüke Pusat ev sahibi ile davalık oldu Zor günler geçiriyor...

Pusat ise ev sahibi Cenk C.'yi, daha yüksek kiraya vermek için kendisini evden çıkarmak istediği iddiası ile suçladı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"

Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğün tarihi belli oldu! 'Hanım ne diyorsa doğrudur'

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum! Bir anda ağlamaya başladı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum! Bir anda ağlamaya başladı!

Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!

Hadise'nin başı sapığı ile dertte! 'Gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor' dediği kişinin cezası belli oldu!