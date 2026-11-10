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Avukatlığı bıraktı, üretici oldu! Kurduğu çiftlikle kazancını katladı

10.11.2026 - 13:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya’da Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Burak Avcı, mesleki zorluklar nedeniyle cübbesini asıp baba mesleği hayvancılığa yöneldi. Adapazarı’nda aile işletmesi olan besi çiftliğinin başına geçen genç girişimci, kapasiteyi artırarak hem kurbanlık yetiştiriciliği hem de süt üretimiyle kendi işinin patronu oldu.

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1Avukatlığı bıraktı, üretici oldu! Kurduğu çiftlikle kazancını katladı

Sakarya'da yaşayan 2022 yılında Sakarya Üniversitesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlığa başlayan Burak Avcı, mesleki sıkıntılardan dolayı ve üretimin içerisinde olmak istediğini fark ettikten sonra mesleğini bırakma kararı aldı.

2Avukatlığı bıraktı, üretici oldu! Kurduğu çiftlikle kazancını katladı

Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi'nde babası ve kardeşiyle birlikte aile işletmesi olan besi çiftliğinde çalışmaya başlayıp çiftliğin kapasitesini artıran Avcı, memleketi Erzurum'dan getirdikleri hayvanları kurbanlık olarak yetiştiriyor. Aile işletmesinde kurbanlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretimi de yapılıyor.

3Avukatlığı bıraktı, üretici oldu! Kurduğu çiftlikle kazancını katladı

Avukatlığı bırakarak hayvanlık sektörüne atılan Burak Avcı, "2022 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum ve 2023 yılında da stajımı tamamlayarak ruhsatımı aldım. Daha sonrasında kamu sınavlarına girdim ve yazılı sınavları geçememe rağmen mülakatlarda elendim.

4Avukatlığı bıraktı, üretici oldu! Kurduğu çiftlikle kazancını katladı

Bir süre serbest avukatlık yaptım ve çeşitli mesleki sıkıtılar sebebiyle avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettim. Benim mesleği bırakma sebeplerinden biride üretimin içinde olmak. Aslen Erzurumluyum ve ailemde hayvanlıkla uğraşıyor. Bende avukatlığı bıraktıktan sonra bu işi sürdürmeye karar verdim" dedi.

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