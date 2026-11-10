Avukatlığı bıraktı, üretici oldu! Kurduğu çiftlikle kazancını katladı

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Bir süre serbest avukatlık yaptım ve çeşitli mesleki sıkıtılar sebebiyle avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettim. Benim mesleği bırakma sebeplerinden biride üretimin içinde olmak. Aslen Erzurumluyum ve ailemde hayvanlıkla uğraşıyor. Bende avukatlığı bıraktıktan sonra bu işi sürdürmeye karar verdim" dedi.