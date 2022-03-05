Aslı Bekiroğlu'ndan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum!

Oyuncu, gittiği partide Telkıvıran’ı yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la görünce mekanı terk ettiği iddiasına da yanıt verdi: “Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Onlara mutluluklar diliyorum. Yalnızım ben.”