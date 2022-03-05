• 05 Mart 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:
Aslı Bekiroğlu'ndan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum!
Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz birlikteliğine ilişkin açıklamada bulundu. Meslektaşı Kubilay Aka ile görüntülenen ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorumu yaptı, aynı zamanda iddialara da son noktayı koydu.
• 05 Mart 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında tanıştığı Kubilay Aka ile görüntülenmişti. Samimi görüntülerin ardından Bekiroğlu'nun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Telkıvıran ünlü oyuncu ile ayrıldıklarını açıkladı.
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Çağrı Telkıvıran'ın yalnızlığı kısa sürdü. Telkıvıran, gönlünü aynı yarışmada yer alan Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı. İkili, Influencer Sercan Yaşar’ın doğum günü partisine el ele geldi.
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