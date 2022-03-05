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MagazinAslı Bekiroğlu'ndan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum!
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• 05 Mart 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:

Aslı Bekiroğlu'ndan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum!

Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz birlikteliğine ilişkin açıklamada bulundu. Meslektaşı Kubilay Aka ile görüntülenen ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorumu yaptı, aynı zamanda iddialara da son noktayı koydu.

• 05 Mart 2022 - 12:29 • Son Güncelleme:
1Aslı Bekiroğlundan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum
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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında tanıştığı Kubilay Aka ile görüntülenmişti. Samimi görüntülerin ardından Bekiroğlu'nun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Telkıvıran ünlü oyuncu ile ayrıldıklarını açıkladı.

2Aslı Bekiroğlundan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

Aslı Bekiroğlu ayrılığı doğrularken, Kubilay Aka ile yakınlaşması hakkında da “Arkadaş grubumuzla programın veda yemeğine gitmiştik. Kubilay arkadaşım.” dedi.

3Aslı Bekiroğlundan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

Çağrı Telkıvıran ise “Aslı Bekiroğlu’yla ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık.”

4Aslı Bekiroğlundan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

Çağrı Telkıvıran'ın yalnızlığı kısa sürdü. Telkıvıran, gönlünü aynı yarışmada yer alan Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı. İkili, Influencer Sercan Yaşar’ın doğum günü partisine el ele geldi.

5Aslı Bekiroğlundan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

Aslı Bekiroğlu önceki akşam ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan arabesk yıldızı Bergen’in hayatını konu alan filmin galasına katıldı. Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka’yla görüntülendiği hatırlatılınca “Orada el ele değildik, koluna girmiştim. Aşk haberleri asılsız” dedi.

6Aslı Bekiroğlundan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

Oyuncu, gittiği partide Telkıvıran’ı yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la görünce mekanı terk ettiği iddiasına da yanıt verdi: “Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Onlara mutluluklar diliyorum. Yalnızım ben.”

7Aslı Bekiroğlundan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum

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