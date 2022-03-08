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MagazinArka Sıradakiler’in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son halini gören inanamıyor!
HaberlerMagazin Haberleri Arka Sıradakiler’in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son halini gören inanamıyor!
• 08 Mart 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:

Arka Sıradakiler’in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son halini gören inanamıyor!

Arka Sıradakiler dizisinde Oktay karakteriyle yıldızı parlayan Bülent Çetinaslan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan'a yıllar yaradı. Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan'ı görenler "Ölümsüzlük iksiri mi içtin?" yorumunda bulunuyor.

• 08 Mart 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
1Arka Sıradakiler’in Oktayı Bülent Çetinaslanın son halini gören inanamıyor
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Arka Sıradakiler dizisinin beğenilen oyuncusu Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu.

2Arka Sıradakiler’in Oktayı Bülent Çetinaslanın son halini gören inanamıyor

Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi.

3Arka Sıradakiler’in Oktayı Bülent Çetinaslanın son halini gören inanamıyor

Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş.

4Arka Sıradakiler’in Oktayı Bülent Çetinaslanın son halini gören inanamıyor

Çetinaslan'ı görenler, "Ölümsüzlük iksiri mi içtin?", "Biraz yaşlansaydın", "Sana aşık olanlar torun sahibi oldu, sen hala aynısın" şeklinde yorumlarda bulundu.

5Arka Sıradakiler’in Oktayı Bülent Çetinaslanın son halini gören inanamıyor

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