• 08 Mart 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
Arka Sıradakiler’in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son halini gören inanamıyor!
Arka Sıradakiler dizisinde Oktay karakteriyle yıldızı parlayan Bülent Çetinaslan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan'a yıllar yaradı. Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan'ı görenler "Ölümsüzlük iksiri mi içtin?" yorumunda bulunuyor.
• 08 Mart 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
1
Arka Sıradakiler dizisinin beğenilen oyuncusu Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu.
4
Çetinaslan'ı görenler, "Ölümsüzlük iksiri mi içtin?", "Biraz yaşlansaydın", "Sana aşık olanlar torun sahibi oldu, sen hala aynısın" şeklinde yorumlarda bulundu.