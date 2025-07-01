Arı sütüyle hamile kaldı! Türk bilim insanları yeni özelliğini keşfetti: ABD'de yayınlandı

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Konuyla ilgili bilgi veren Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Tekçe, "Öncelikle arı sütüne olan ilgimiz şuradan çıktı. Ardahan Arıcılık Enstitüsünde gördüğümüz bir eğitim esnasında, kısır işçi arılarının arı sütü yedirildikten sonra fertil hale geldiğini yani üremeye uygun olan, uygun hale geldiğini derste işledikten sonra bizde bir fikir oluştu. Biz bu arı sütünü insanlara nasıl uygulayabiliriz aşamasına geldik. Onun içinde belirli aşamalardan geçmemiz lazımdı. İlk aşama ratlarda siklofosfamid çalışmasıydı. Biz ratlara yaptığımız arı sütünde olumlu sonuçlar aldıktan sonra bunu bilimsel olarak da yayınladıktan sonra bir sonraki aşama olan süt sığırlarına geldik. Bunun için biz 120 baş hayvan seçtik. Deney, deney gurubu, hasta gurubu ve kontrol gurubu olmak üzere. Hasta guruplarına yanı kısır ineklere yaptığımız arı sütü uygulamasında arı sütünün işe yaradığını ve kısır ineklerin tedavi edilebildiğini tespit ettik. Bunu tezimizde de yayınladık. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de onayladıktan sonra makale havuzuna attık. Amerika da ki kıymetli bir dergi tarafından bir teklif aldık. Bu bilimsel araştırma dergisi bizim makaleyi yayınladıktan sonra biz yaptığımız çalışmanın hem bilimsel temelini oluşturduk hem de insan çalışması olacak olan üçüncü aşamaya da geçmiş olduk. Şuanda embriyo transferi ve embriyo üretim aşamasında meydana gelen aksaklıkları arı sütüyle önleyebileceğimiz bir çalışma tasarlıyoruz Malatya'da ki tüp bebek merkezinde. Arı sütü kalıntı bırakmayan sorun olduğu için kadınlarda ilerleyen dönemlerde çeşitli hastalıkların oluşmamasını sağlamış olur. İnşallah biz o çalışmalarımızı kısa sürede tamamlar tekrardan bilimsel camiaya faydalı olmuş oluruz" dedi.