Antalya'da tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz feneri restore ediliyor:
Roma İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij için yaptırdığı ve tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz fenerinin kemeri tamamlandı, kubbeye başlandı. Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, "Kubbenin dökümü yapılmaya başlandı. Son düzlüğe girildi. Hava şartları iyi görünüyor ve eğer böyle giderse 1-2 ay sonra tamamlanmış olur" dedi.
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 04 Şubat 2025 - 10:00 • Son Güncelleme:
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 04 Şubat 2025 - 10:00 • Son Güncelleme: