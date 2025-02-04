Antalya'da tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz feneri restore ediliyor:

Her bir taşın fenerde bulunduğu yer, bilgisayar çalışması sayesinde belirlendi. Fenerin kemer ve kubbesinde de çalışmalar tamamlanmak üzere. Bugüne kadar 1600 civarı taş yerine konuldu. Yaklaşık 1800 civarı taşın yerine yerleştirileceği Patara Deniz Feneri'nin, yeniden gemilere yol gösterecek şekilde ışık vermesi planlanıyor.