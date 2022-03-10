Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi! Dünyanın takip ettiği görüşmeden tarihi kareler
RUSYA- Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi saat 11.20'de başladı. Zirve öncesinde Bakan Çavuşoğlu, her iki heyetle de ayrı ayrı görüştü. Zirveyi takip eden 150'si yabancı 334 gazeteci, görüşmelerdeki gelişmeleri dakika dakika medya kuruluşlarına aktardı.
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başladığından bu yana en üst düzey görüşmeye ev sahipliği yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez Antalya'da bir araya getirdi. Türkiye'nin arabuluculuğu ile düzenlenen tarihi zirve sona erdi.
KULEBA: LAVROV'UN TALEPLERİ TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ
Görüşme sonrası konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Görüşme hem kolay hem de zor geçti. Ben buraya insani bir amaçla geldim. Bu toplantıdan çıkarken insani koridorların açılmasını hedefliyordum. Ne yazık ki Bakan Lavrov bununla ilgili karar alacak durumda değildi. Anlaşılan o ki başka karar alıcılar var. Ben tekrar görüşmeye hazırım." dedi.
Kuleba açıklamalarını şöyle sürdürdü: "24 saatlik bir ateşkesi dile getirdik. En acil insani durumları ele alabilmek amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme kat edemedik. Topraklarımızın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için çabalarıma devam edeceğim. Çavuşoğlu bizim için çok önemli bir arabuluculuk yaptı. Benim görevim insani koridor oluşturmaktı. Biz şu an savaşı durduramayız çünkü Ukrayna bu saldırıyı yapmadı. Biz şu an savunuyoruz. Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi .Çabalarımızı sürdüreceğiz. Ülkedeki insani sorunların çözülmesi için çabalarımız sürecek. Eğer çözüm söz konusu olacaksa bu formatta görüşmeleri tekrar yapabiliriz. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için ben bu görüşmelere devam edeceğim, sivillerin acısına son vermek için devam edeceğim.
Müzakereler 1.5 saat devam etti. Sayın Çavuşoğlu gerçekten çok önemli bir arabuluculukta bulundu. 2 tarafı da konuşturmaya çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerimle geldim. Görevim insani koridor oluşturmaktır. Mariupol en zor durumdaki kentimiz.
Lavrov'un Rusya'da yetkili kişilerle insani koridor hakkında bir çözüm bulabileceğini umuyorum. Rusya'nın bizim çocuklarımızı düşünerek, ilaçlara ihtiyaçları olduğunu düşünerek 24 saatlik insani koridorun açılması için bir adım atacaklarını düşünüyorum. Biz şuan savaşı durduramayız çünkü Ukrayna sadece savunmada, savaşı biz başlatmadık.
Bugün yapmak istediğim son şey, umudu yok etmek. Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov ile bunu paylaştım. Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır."
LAVROV: ZELENSKİY BİZİ ANLAMAYA BAŞLADI
Zirveyle ilgili ilk açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun başka bir yere sapmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmelerin sonucunda şu anlaşıldı. Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yok." dedi.
"Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz." diyen Lavrov, "Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için hangi tedbirleri almamaz gerekiyor bunu konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor. Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz. Son müzakerelerde Rus tarafı kendi münazaralarını ayrıntılı bir şekilde sundu. Tüm tarafların, AB’nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Zelenskiy bizi anlamaya başladı, bunu iyi karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Lavrov açıklamalarını şöyle sürdürdü: Eğer özel askeri operasyon nasıl yürüyor diye soruyorsanız bunun değerlendirmesini bizim Savunma Bakanımız ve Devlet Başkanımız vermektedir. Bunun plana uygun olduğu belirtilmiştir. Yurt dışından gelen silahlar konusunun ise çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'ya binlerce öldürücü silahlar, seyir füzesi aktardıklarını görüyoruz. Başka ülkelere saldırı hazırlığımız yok ancak yeter ki onlar bize saldırmasınlar. Ukrayna ile alakalı egemenlik konuları Belarus'taki müzakerelerde tartışılacak.
Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor. Yasaklanmış bir faaliyetle uğraştıkları açık. AB de aynı şekilde. ABD askerlerinin Ukrayna'da böyle bir şey yapmadığını söyledi. BM yetkilileri de bilgiye sahip olmadıklarını söylediler, bu da bizi şaşırtmıyor. ABD'li askeri yetkililer bunu çok gizli şekilde yürüttüler. Laboratuvarlarda böyle şeyler yaptıklarını biliyoruz. Ukrayna'ya kim silah sokuyorsa, bu hareketlerinin sonuçları olacaktır, bunun sorumluluğunu taşımaktadırlar.
Ukrayna'yı anti Rus haline getirmeye çalışan Batı'dır. 2000'li yıllardan itibaren Ukraynalılardan karar vermelerini istediler. Ya bizimle ya bize karşısın dediler. Nasıl bir ahlak anlayışı bu? Batı yanlısı bir aday olduğunda son dönemde olduğu gibi, 2009'da olmuştu, Ukrayna anayasasına karşı gelerek, Ukrayna Anayasa Mahkemesi'nin 3. tur oylamayı kabul etmesini sağladılar. O zaman hiç kimse hiç kimseyi tehdit etmedi. Ukrayna'yı adım adım Batı yanlısı, deneysel bir enstrüman haline getirdiler. NATO, Ukrayna'nın tamamen özgür olmasını istedi. İstediği bloğu seçmesi için. Askeri üsler konusu gündeme geldi, silahlarla tehdit, bir de şimdi biyolojik laboratuvarlar ortaya çıktı. Biz kesinlikle Ukrayna'daki tutumumuzu herhangi bir şekilde aklamak, anlatmak zorunda değiliz. NATO'lu ya da NATO'suz Ukrayna'nın silahlandırılmasını kabullenemeyiz. Biz Ukrayna'da Neo Nazi devlet eğiliminin böyle devam etmesine izin veremezdik.