Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi! Dünyanın takip ettiği görüşmeden tarihi kareler

Kuleba açıklamalarını şöyle sürdürdü: "24 saatlik bir ateşkesi dile getirdik. En acil insani durumları ele alabilmek amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme kat edemedik. Topraklarımızın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için çabalarıma devam edeceğim. Çavuşoğlu bizim için çok önemli bir arabuluculuk yaptı. Benim görevim insani koridor oluşturmaktı. Biz şu an savaşı durduramayız çünkü Ukrayna bu saldırıyı yapmadı. Biz şu an savunuyoruz. Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi .Çabalarımızı sürdüreceğiz. Ülkedeki insani sorunların çözülmesi için çabalarımız sürecek. Eğer çözüm söz konusu olacaksa bu formatta görüşmeleri tekrar yapabiliriz. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için ben bu görüşmelere devam edeceğim, sivillerin acısına son vermek için devam edeceğim.