Antalya'da LGS'den çıkanlar denize koştu! 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı

Yakın olması nedeniyle günübirlik gelinebiliyor. Gayet büyük bir hareketlilik var, büyük bir coşku var denizde. Ama çok fazlada sıcaklık var, aşırı derecede yakıyor insanı. Günümüz güzel geçti, arkadaşlarımızla birlikte denize girdi. Bayağı bir kalabalık vardı, bu sıcağa rağmen dolu olması şaşırtıcı" dedi.