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GündemAntalya'da LGS'den çıkanlar denize koştu! 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı
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Antalya'da LGS'den çıkanlar denize koştu! 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı

Antalya'da haziran ayında termometreler 35 dereceyi gösterdi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcağa rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu. Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

ANTALYA (İHA) -
• 15 Haziran 2025 - 16:13 • Son Güncelleme:
ANTALYA (İHA) -
• 15 Haziran 2025 - 16:13 • Son Güncelleme:
1Antalyada LGSden çıkanlar denize koştu 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı

Haziran ayının gelmesi ile birlikte Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

2Antalyada LGSden çıkanlar denize koştu 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.

3Antalyada LGSden çıkanlar denize koştu 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı

Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti.

4Antalyada LGSden çıkanlar denize koştu 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı

Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

5Antalyada LGSden çıkanlar denize koştu 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı

Hafta sonunu değerlendirmek için arkadaşları ile birlikte Isparta'dan Antalya'ya geldiklerini söyleyen Nurcan Çartı, "bugün arkadaşlarımızla birlikte bir günlüğüne Isparta'dan tatile geldik.

6Antalyada LGSden çıkanlar denize koştu 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı

Yakın olması nedeniyle günübirlik gelinebiliyor. Gayet büyük bir hareketlilik var, büyük bir coşku var denizde. Ama çok fazlada sıcaklık var, aşırı derecede yakıyor insanı. Günümüz güzel geçti, arkadaşlarımızla birlikte denize girdi. Bayağı bir kalabalık vardı, bu sıcağa rağmen dolu olması şaşırtıcı" dedi.