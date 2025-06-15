Antalya'da LGS'den çıkanlar denize koştu! 35 derecelik sıcaklığa rağmen plaj dolup taştı
Antalya'da haziran ayında termometreler 35 dereceyi gösterdi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcağa rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu. Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Antalya'nın nemli havasından bunalan vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.
ANTALYA (İHA) -
• 15 Haziran 2025 - 16:13 • Son Güncelleme:
ANTALYA (İHA) -
• 15 Haziran 2025 - 16:13 • Son Güncelleme: