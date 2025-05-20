Antalya'da keşfetti, ömrünü 30 güne çıkardı! 3 bin dönüm araziye çıktı: Piyasa ürünü sadece ondan alıyor
Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Elif Erüst, rengi ve şekli bozulmadan raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri piyasaya sunuyor. Erüst, "Okulum bittikten sonra aileme tam anlamıyla destek vermeye başladım. 20 çeşit farklı ürünümüz var. Çiçekler, mini kabak ve patlıcan gibi. Toplam 3 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. " dedi.
• 20 Mayıs 2025 - 12:46 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2025 - 12:46 • Son Güncelleme: