Antalya'da keşfetti, ömrünü 30 güne çıkardı! 3 bin dönüm araziye çıktı: Piyasa ürünü sadece ondan alıyor

"Hava şartları gibi bazı zorlukları olsa da gençlerin tarım sektöründe olmasını isterim. Tarımın tadı başka hiçbir meslekte yok. Gençlerimizi bu sektöre davet ediyorum. Her birimiz toprağa dokunarak, doğayı anlayarak ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyerek bu dünyaya katkı sağlayabiliriz. Tarım sektörüne girerken cesaretli olun, sürekli öğrenin ve doğa ile uyum içinde çalışarak sadece kendinizi değil, geleceği de şekillendirin."