Altın ve petrol, doğal gaz fiyatlarında deprem etkisi! Denge bozuldu, uyarılar art arda geldi, rekor üstüne rekor geliyor...
Altın ve petrol, doğal gaz fiyatlarında deprem etkisi! Altın fiyatları son 18 ayın en yüksek seviyesini test etti, uyarılar art arda geldi. Doğal gaz fiyatları ve akaryakıt fiyatlarında kriz kapıda. Petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, Avrupa için doğal gaz krizi uyarısı yapıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın giderek şiddetlenmesi ile gelen Rusya’ya yönelik yaptırımlar, petrol tarafında arz endişelerini körükledi. Petrol, savaşın yedinci gününde yine rekor kırarak 110 doları aştı. Altın fiyatları ise sert dalgalanmalarını sürdürüyor. Rusya’nın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçısı olması ise piyasalardaki endişeleri giderek artırıyor. İşte savaşın yedinci günüde, altın fiyatları, doğal gaz fiyatları ve petrol fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesiyle beraber piyasaların dengesi bozuldu. Rusya Ukrayna Savaşı tarafından gelen haber akışına özellikle petrol ve altın fiyatları aşırı tepki veriyor. Rusya'yı dünya ticaretinin dışına itecek yaptırımların ilk adımı olan SWIFT hamlesi sonrası petrol ve doğal gaz arzında endişeler arttı. Bununla beraber petrol yıllar önce 100 dolar psikolojik bandını kırdı ardından 110 doları aştı…
Rusya Ukrayna Savaşı'nın 7. Gününde petrol fiyatları 110 doları aşarak son 7,5 yılın rekorunu tazeledi. Petrol piyasalar için 'Kara Perşembe' olarak adlandırılan savaşın ilk gününde 100 bandını aşarak 2014 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeleri test etti. Altın fiyatları tarafında ise sert dalgalanmalar sürüyor. Güvenli liman etiketiyle artan jeopolitik risklerle beslenen spot altın fiyatları 1.930 dolar bandı, buradan esen rüzgarla da gram altın fiyatları 870 TL üzerine yükseldi.
KARŞILIKLI RESTLEŞMELER PİYASALARIN DENGESİNİ BOZDU
Rusya Ukrayna tarafında özellikle hafta sonu gelen haber akışı müzakere mesajları ile toparlanma emareleri gösteren piyasaların dengesini bozdu. Rusya Lideri Putin'in yeniden ilerleme emri vermesi sonrası, Batı ülkeleri Rusya'yı finansal ödeme ağının dışına çıkaracak SWIFT hamlesini yaptı. Putin buna karşılık Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ni alarma geçirmekle karşılık verdi.
PETROL FİYATLARI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
Yaşanan bu gelişmeler sonrası petrol tarafında arz endişeleri körüklendi. Müzakere mesajları ile 92 dolara kadar çekilen petrol fiyatları yeni haftanın ilk gününde 100 dolar bandını hızla aştı. ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya gibi petrol ve doğal gaz devi ülkeye yaptırımların çeşitlenmesi sonrası arz endişeleri artarak sürdü. Nitekim petrol fiyatları dün yaptığı yüzde 6 primin ardından bugün de yüzde 5'in üzerinde yükselerek 111 doları aştı.
ALTIN FİYATLARI YENİDEN HAREKETLENDİ
Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününde güvenli liman gömleği giyen spot altın fiyatları 1.974 dolara kadar yükselerek son 18 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın en son 1 Eylül 2020 tarihinde 1.974 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmüştü.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müzakerelerden bir sonuç alınamaması ve krizin derinleşmesi ve Batı ile Rusya arasında gerilimin daha da tırmanması halinde spot altın fiyatı için yeniden 1974 dolar bandının gündeme gelebileceğini ve buranın aşılmasıyla beraber 2000 dolar psikolojik bandının kırılabileceğini öngördü.
GRAM ALTIN ONS RÜZGARIYLA YÖN BULUYOR
Yurt içinde gram altın fiyatları, Aralık 2021'de devreye alınan 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye alınmasıyla beraber istikrarlı bir görüntü çizen dolar/TL'den desteğini yitirdi. Altın gram fiyatı bu bağlamda son dönemde ons altın fiyatı ile beraber yön buluyor.Savaşın ilk günü spot altın 1974 dolara yükselerek 18 ayın rekorunu kırınca Altın gram fiyatı 922 TL'ye yükselerek 21 Aralık 2021 tarihiden beri gördüğü en yüksek seviyeyi test etti.
FED'DEN GÜÇLÜ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİNİN AZALMASI ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK OLDU
Rusya Ukrayna Savaşı ABD tahvil piyasalarında Fed'in 15-16 Mart tarihindeki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar ortadan kalkarken, Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı tahminleri güçlendi. Bu durum altın fiyatları için destek olan bir diğer önemli etmen oldu.
PİYASALAR İRAN PETROLÜNÜ BEKLERKEN SAVAŞ PATLAK VERDİ
Rusya Ukrayna krizinin derinleşmesinin önce piyasalar Viyana'da süren İran Nükleer Müzakerelerine odaklanmıştı. Buradan bir olumlu bir haber gelmesi durumunda, yıllar sonra İran petrolünün piyasaya dönmesi bekleniyordu. Analistler günlük 1 milyon varil olarak olarak tahmin edilen İran petrolünün piyasaya girmesiyle fiyatların 60 dolarlı seviyelere ineceğini tahmin ediyordu. Ancak Rusya Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle brent petrol, artan arz endişeleriyle yeniden yönünü yukarı kırdı.
MOSKOVA BORSASI BUGÜN DE KAPALI KALACAK
Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla beraber büyük kayıplar yaşayan Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası'nda bugün de hisse senedi işlemi yapılmayacağını bildirdi. Banka, hisse senedi işlemlerine hafta başından bu yana izin vermiyor.
RUBLE DOLAR KARŞISINDA ERİMEYE DEVAM EDİYOR
Ruble, Rusya Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlere rağmen yaptırımların sertleşeceği algısıyla değer kaybediyor. Dolar/ruble 119,1 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 109,51 seviyesinden tamamladı.
ABD'NİN EK PETROL ARZI HAMLESİ FİYATLARA ETKİ ETMEDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını duyurdu.Psaki, IEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini aktardı.Psaki'nin bu açıklamasına petrol fiyatları tepki vermedi ve yükselişini sürdürdü.
PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİ ABD İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Petrol sanayi sektörünün en önemli ham madde girdiği olarak dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarının yaklaşık 8 yılın zirvesinde yer alması, zaten enflasyon beklentilerinin arttığı ortamda, Fed'in faiz artırımlarına başlayacağı ortamda, ABD ekonomisinin büyümesine zarar vereceği endişesi öne çıkıyor. Bu nedenle ABD, petrol fiyatlarında düşüş sağlayacak yeni adımlar atabilir.Zaten ABD Rusya Ukrayna krizinin alevlenmesinden önce İran'a yeşil ışık yakarak, İran petrolünün piyasaya girmesi yönünde hamleler yapıyordu.
AVRUPA'DA YENİ BİR DOĞAL GAZ KRİZİ DOĞABİLİR
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi. Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve doğal gaz tedarik kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu. AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 avrodan kapanmıştı.Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün 129 avrodan açıldı. Kontratların fiyatı Türkiye saatiyle 11.32'de 154,4 avroya ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 27 yükseldi. (Sabah)