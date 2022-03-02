Altın ve petrol, doğal gaz fiyatlarında deprem etkisi! Denge bozuldu, uyarılar art arda geldi, rekor üstüne rekor geliyor...

PETROL FİYATLARI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Yaşanan bu gelişmeler sonrası petrol tarafında arz endişeleri körüklendi. Müzakere mesajları ile 92 dolara kadar çekilen petrol fiyatları yeni haftanın ilk gününde 100 dolar bandını hızla aştı. ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya gibi petrol ve doğal gaz devi ülkeye yaptırımların çeşitlenmesi sonrası arz endişeleri artarak sürdü. Nitekim petrol fiyatları dün yaptığı yüzde 6 primin ardından bugün de yüzde 5'in üzerinde yükselerek 111 doları aştı.