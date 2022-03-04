• 04 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
Alişan ve Buse Varol'dan aşk pozu! Kötü günleri geride bıraktılar...
Son dönemde evliliklerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanacakları iddialarıyla gündemden düşmeyen Alişan ve Buse Varol çiftinden güzel haber geldi. Buse Varol yeni paylaşımıyla "Her şey yolunda" mesajı verdi.
• 04 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
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2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaşıyordu.
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