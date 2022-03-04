Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAlişan ve Buse Varol'dan aşk pozu! Kötü günleri geride bıraktılar...
HaberlerMagazin Haberleri Alişan ve Buse Varol'dan aşk pozu! Kötü günleri geride bıraktılar...
• 04 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:

Alişan ve Buse Varol'dan aşk pozu! Kötü günleri geride bıraktılar...

Son dönemde evliliklerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanacakları iddialarıyla gündemden düşmeyen Alişan ve Buse Varol çiftinden güzel haber geldi. Buse Varol yeni paylaşımıyla "Her şey yolunda" mesajı verdi.

• 04 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Alişan ve Buse Varoldan aşk pozu Kötü günleri geride bıraktılar...
ABONE OL

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaşıyordu.

2Alişan ve Buse Varoldan aşk pozu Kötü günleri geride bıraktılar...

Evliliklerinde kara bulutlarla mücadele eden ünlü çift, kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren olayın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde barıştı.

3Alişan ve Buse Varoldan aşk pozu Kötü günleri geride bıraktılar...

Birkaç gün önce Alişan, eşinin yaptığı paylaşımın altına 'Kalbimin tek sahibi sensin' notunu düştü. Barışma iddialarını güçlendiren hamle sonrasında bugün yeni bir paylaşım geldi.

4NAZAR BONCUKLU POZ

NAZAR BONCUKLU POZ!

Ünlü çift, aylar sonra ilk kez birlikte poz verdi ve vakit geçirdi.

5Alişan ve Buse Varoldan aşk pozu Kötü günleri geride bıraktılar...

Alişan ile eşi Buse Varol'un, bir süredir ayrılacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Alişan, "Bizi bize bıraksalar her şey yoluna girecek" şeklinde açıklama yapmıştı.

6Alişan ve Buse Varoldan aşk pozu Kötü günleri geride bıraktılar...

Çiftin arasındaki buzlar erimeye başladı. Sorunlarını çözen Alişan ile Varol, sosyal medyada romantik bir fotoğraf paylaşıp kalp emojisi koydu.

7İşte Buse Varol ve Alişan çiftinin son paylaşımı...

İşte Buse Varol ve Alişan çiftinin son paylaşımı...

Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

8Alişan ve Buse Varoldan aşk pozu Kötü günleri geride bıraktılar...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'daki evlerini paylaştı!

‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor!

‘Camdaki Kız’da Nalan düşük tehlikesi geçiriyor!

Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü!

Adriana Lima ilk kez poz verdi, bebek göründü!

Arda Kural: Ben hep ağlarım, gözyaşlarımı çok seviyorum

Arda Kural: Ben hep ağlarım, gözyaşlarımı çok seviyorum