Aksaray polisi kız öğrenci yurdunun çevresinde kuş uçurtmuyor!

“İçimiz ve gönlümüz rahat”

Uygulamaların sürdürülmesini isteyen öğrenci yurdunda kalan Simge Gür (20), “Umarım bu sürer. Güvenli bir şekilde okumak, güvenli bir şekilde yurdumuza girmek istiyoruz. Polislerimiz de bunu sağlıyor, çok memnunuz çok teşekkürler” dedi. Ece Görgülü (20) ise, "Ben de arkadaşlarımı bırakırken gayet içim rahat bir şekilde bırakıyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Zaten polis ekiplerimiz de önlemleri almış. Kimlik kontrolü falan yapılıyor. Gayet memnunuz ve rahatız, içimiz gönlümüz rahat” diye konuştu.