Akıl hastanesine kaldırılmıştı! Dilan Polat için felç açıklaması geldi
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Polat'ın 4 yıldır antidepresan kullandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise avukatı Dilan Polat'ın sağlık durumu ile ilgili felç riski ihtimaliden bahsetti.
• 01 Ocak 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2024 - 13:23 • Son Güncelleme: