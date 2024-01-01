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Akıl hastanesine kaldırılmıştı! Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Polat'ın 4 yıldır antidepresan kullandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise avukatı Dilan Polat'ın sağlık durumu ile ilgili felç riski ihtimaliden bahsetti.

• 01 Ocak 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
1Akıl hastanesine kaldırılmıştı Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Aylardır Türkiye gündeminde yer alan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2DİLAN POLATIN SAĞLIK DURUMU

DİLAN POLAT'IN SAĞLIK DURUMU

Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın felç kalma riski ile ilgili açıklama yaptı. Hüseyin Kaya sözlerine devam etti;

3Akıl hastanesine kaldırılmıştı Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır.

4Akıl hastanesine kaldırılmıştı Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Müvekkil, psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır.

5Akıl hastanesine kaldırılmıştı Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır.

6Akıl hastanesine kaldırılmıştı Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler.

7NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.

8Akıl hastanesine kaldırılmıştı Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

9Akıl hastanesine kaldırılmıştı Dilan Polat için felç açıklaması geldi

2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

10Akıl hastanesine kaldırılmıştı Dilan Polat için felç açıklaması geldi

Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.