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GündemAK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
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AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Hamza Dağ olduğunu duyurdu.

• 18 Ocak 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
1İŞTE AK PARTİNİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...

İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...

Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

2ADANA

ADANA

FATİH KOCAİSPİR KİMDİR?
AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Fatih Kocaispir 48 yaşındadır. Adana'nın Kadirli ilçesinde doğan Fatih Kocaispir, Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.Evli ve 3 çocuk babasıdır.

3ADIYAMAN

ADIYAMAN

AK Parti, Sakarya Eski Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ı Adıyaman Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.
AK Parti’nin, 14 Mayıs 2023 tarihindeki Milletvekilliği Genel Seçimi'nde 5. sıradan Adıyaman Milletvekili adayı olan fakat seçilemeyen Ziya Polat, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Adıyaman Belediye Başkan adayı oldu.Ankara’da düzenlenen program ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan Ziya Polat, 1976 tarihinde Adıyaman’ın Akdere köyünde doğdu. İlköğrenim ve Liseyi Adıyaman’da bitirdikten sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Kamu görevine sınıf öğretmeni olarak başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman İşletme Şefliği, Ağaçlandırma Şefliği, ORKÖY Şefliği ile Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ardından Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Haziran 2013’te Elazığ’a Orman Bölge Müdürü olarak atandı ve OGM Ağaçlandırma Daire Başkanı kadrosuyla Eylül 2019 tarihine kadar Elazığ Bölge Müdürü olarak görevine devam etti. Eylül 2019 tarihinde Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak atandı ve Mart 2023 tarihine kadar bu görevine devam etti.
Son olarak Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapan Ziya Polat, evli ve 3 çocuk babasıdır.

4AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY

5AKSARAY

AKSARAY

EVREN DİNÇER

6ARDAHAN

ARDAHAN

YUNUS BAYDAR

7AĞRI

AĞRI

AK PARTİ AĞRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde yarışacak Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın, avukattır. 1977 doğumlu olan Mehmet Salih Aydın, Ağrı İmam Hatip Lisesi’nde, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Salih Aydın, 2018-2022 yılları arasında Ağrı Baro Başkanı olarak seçildi.
Aydın, 2018-2022 yılları arasında Ağrı Baro Başkanı olarak seçildi ve 4 yıl boyunca çok başarılı bir Baro Başkanlığı yürüttü. Hukuki deneyimi ve liderlik vasıflarıyla Ağrı’nın hukuki sorunlarına çözüm arayan bir yaklaşım sergiledi.

8AMASYA

AMASYA

MEHMET UYANIK

9ANTALYA

ANTALYA

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, üç dönemdir Kepez Belediye Başkanlığını yürüten Hakan Tütüncü oldu.
AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. 2009 Yerel seçimlerinde AK Parti’den Kepez Belediye Başkanı olan ve 3 dönem bu görevi yürüten Hakan Tütüncü, 2024 Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.
Tütüncü sosyal medya hesabından ise anne ve babasının olduğu fotoğrafla bir paylaşım yaparak, "Anneciğimin ve babacığımın günlük dualarını almaya geldim. Vakitler artık Ankara'yı gösterdiğine göre onlara iyi geceler, bize hayırlı yolculuklar" ifadelerine yer verdi.

10BATMAN

BATMAN

Adil Sebati kimdir?
Adil Sebati Ceylan, 1978 yılında Batman'da dünyaya geldi. Farklı şirketlerde proje mühendisi yöneticisi olarak çalıştı. 2012 yılında Gerzan - Kozluk Sulama Birliği Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır.

11BAYBURT

BAYBURT

METE MEMİŞ KİMDİR?
AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Mete Memiş hakkında araştırmalar başladı. Mete Memiş, 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu.
AK Parti'nin kuruluş aşamasında Bayburt İl Teşkilatı'nın yapılanmasında önemli bir rol oynadı.

12BİLECİK

BİLECİK

Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin adayı oldu.
MUSTAFA YAMAN KİMDİR?
Mustafa Yaman 1968 yılında Bayırköy`de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bayırköy İlköğretim Okulu`nda tamamladıktan sonra lise eğitimini Bilecik Teknik Lise ve Endüstiri Meslek Lisesi`nde bitirdi. 2018 yılı Temmuz ayında ,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin iki yıl süreli Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü,Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun oldu.
Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Yaman, 29/03/2009 da yapılan yerel seçimlerde Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçildi.

13BURDUR

BURDUR

AK PARTİ BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?
Mehmet Şimşek, Burdur'da doğdu. Mehmet Şimşek, Burdur bürokrasisi ve spor camiasının çok yakından tanıdığı bir isim. Mehmet Şimşek, Milli Eğitim şube müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler il müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde daire başkanlığı gibi görevleri yürüten, aynı zamanda ilimizde başta hentbol branşı olmak üzere sportif faaliyetlerin içinde yer aldı. Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlık görevini üstlenen Mehmet Şimşek, beş yıl önce 2019'daki aday adaylığı deneyiminden sonra ikinci kez AK Parti'den Burdur belediye başkanı adayı oldu.

14BOLU

BOLU

AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol oldu.
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL KİMDİR?
1984 yılında İstanbul'da doğan Muhammed Emin Demirkol, ilköğrenimini Yeniçağa'daki Yaşar Çelik İlkokulu'nda, orta öğrenimini Bolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimini İstanbul Bağlarbaşı Lisesinde bitiren Demirkol, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2009 yılında tıp doktoru unvanıyla mezun oldu.
Pratisyen hekim olarak Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan Demirkol, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını tamamlayarak 2014'te İç Hastalıkları Uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından Van İli Bahçesaray İlçe Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı ve Hastane Başhekimi olarak iki yıl görev yaptı. Ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak iki yıl süreyle hizmet verdi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kariyere adım attı.
30 Kasım 2017 tarihinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Demirkol, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilen Demirkol, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Bolu Belediye Başkan Adayı olarak siyaset sahnesine adım atmıştır.

15ÇORUM

ÇORUM

AK Parti 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Çorum'dan Halil İbrahim Aşgın'ı aday gösterdi.
Halil İbrahim Aşgın'ın Çorum Belediye Başkan adayı olarak gösterdildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ocak'taki aday tanıtım toplantısında açıkladı. Peki Halil İbrahim Aşgın kimdir?
Halil İbrahim Aşgın kimdir?
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 1973’te Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde “5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Yerel Özerklik Açısından Belediyeler” başlıklı teziyle yerel yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladı.
Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde Çorum Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.
İyi derecede İngilizce bilen Aşgın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

16DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayı Halis Bilden oldu.
HALİS BİLDEN KİMDİR?
Halis Bilden, 12 Ekim 1968 yılında Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde doğdu. Kazıktepe Köyü İlkokulu (1979) ile Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'ni (1988) tamamlayan Halis Bilden, Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.
Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesi'nde Mühendis olarak görev aldı ve ardından 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik görevini tamamladı.

17GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

ERCAN ÇİMEN KİMDİR?
Ercan Çimen, 1966 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. Burada ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat eğitimi aldı ve bu alandan mezun oldu.
Üniversiteden sonra, aileye ait olan ve Çimenler Grup adıyla bilinen işletmede yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatına atılan Çimen, şirketin kurumsallaşması için önemli adımlar attı. Çimenler Grup bünyesinde yer alan Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı gibi çeşitli iş kollarında aktif görevler üstlendi.
Gümüşhanespor ve Gümüşhane Hizmet Vakfı gibi kuruluşlarda başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı.
Siyasi kariyerine Doğru Yol Partisi'nde Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimi az bir farkla kaybetti. Çimen, 15 Şubat 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak atandı.
İl başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında, parti teşkilatını yeniden yapılandırma, hizmet anlayışını geliştirme ve halkla daha yakın ilişkiler kurma gibi konulara odaklandı. Bu bağlamda, ilde ilk kez düzenlenen 'Ak Parti Halk Günleri' toplantılarını başlattı ve 'Ortak Akıl' toplantıları ile şehrin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. 26 Kasım 2013 tarihinde Başbakan Erdoğan tarafından Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Çimen, İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. %57,5 oy oranıyla Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi ve 4 Nisan 2014'te görevine başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Gümüşhane Belediye Başkanı olarak seçildi, bu sefer %49.16 oy oranıyla. Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

18HAKKARİ

HAKKARİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde adaylarını açıklayan AK Parti, Hakkari Belediye Başkan adayı olarak İsmet Ölmez'i gösterdi.
Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez kimdir?
İsmet Ölmez, Hakkarilidir. İş insanıdır. AK Parti tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimi için Hakkari Belediyer Başkan Adayı olarak göstermiştir.

19GAZİANTEP

GAZİANTEP

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2023'te yapılacak seçimler için 48 ilin daha adayını açıkladı. Ankara'da yapılan aday açıklama programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayının mevcut başkan Fatma Şahin olduğunu açıkladı.Fatma Şahin, yerel seçimlerde tekrar başkan seçilmesi durumunda 3. dönemine başlamış olacak.
Fatma Şahin'in özgeçmişi1966’da Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına başladığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde 15 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı.
2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Parlamentoda 22. 23. ve 24’üncü dönem Gaziantep milletvekili olarak görev yaptı.
TBMM görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında bir dönem Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, bir dönem de Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.
2011 genel milletvekili seçimi sonrasında kurulan 61’inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak görevlendirildi. Böylelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın Bakanı unvanını aldı. 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri seçilerek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 8 Mayıs 2018’de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi.
2016–2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı, 2016 Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Başkan Yardımcısı ve Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölümü (UCLG MEWA) Başkanı olarak görev yaptı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle 2 Kasım 2021’de Gaziantep’i “Yeşil Şehir” ilan etti. 2021’de OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi’ne Türkiye’den seçilen ilk belediye başkanı oldu.2023’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres tarafından BM Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu’na üye olarak atandı.2019-2023 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü.Evli ve iki çocuk annesi olan Şahin halen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

20HATAY

HATAY

MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?
Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970’te Hatay Kırıkhan’da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel’dir.
İktisatçı, Sanayici, Çiftçi; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi.
Tarım ve Tarıma Dayalı İşletmecilik Yapmaktadır. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı Görevinde bulundu.
24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu.
İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

21IĞDIR

IĞDIR

Ülkü Öcal Kimdir?
AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal, uzun bir belediyecilik kariyerine sahiptir ve AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan Adaylığı için önemli bir isimdir.
Mesleği ve Kariyeri: Ülkü Öcal, Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş ve belediyecilik alanında 25 yıllık deneyime sahiptir. Bu süre zarfında edindiği tecrübelerle Iğdır'ın yerel yönetimine katkıda bulunmuştur.

22KARABÜK

KARABÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayı Özkan Çetinkaya oldu.
AK PARTİ KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?
1988 yılında Karabük'te Özkan Çetinkaya, Alfred Üniversitesi İstanbul Kampüsü'nde İngilizce İşletme eğitimi aldı.
Aile şirketlerinde müdür olarak görev yaptığı madencilik, lojistik ve demir çelik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Geçmişte AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlendi.
Evli olan ve İngilizce dilinde iyi derecede yetkinliğe sahip olan Özkan Çetinkaya, geniş bir deneyim yelpazesi ile faaliyet göstermektedir.

23KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

FIRAT GÖRGEL KİMDİR?
Üniversite yıllarında öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerini üstlenen Görgel, mezuniyetinin ardından 2005 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Barosu'nda stajına başlamış ve aynı yılın Aralık ayında stajını tamamlamıştır. Avukatlık kariyerine 2006 yılında başlayan Görgel, Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık yapmaktadır.
2015 aralık ayında AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na atanarak görevine devam eden Görgel, ilçe başkanlığının ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı olarak belirlenmiştir. Evli olan Fırat Görgel'in 2 kız çocuğu bulunmaktadır.

24KARAMAN

KARAMAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayı Mevlüt Akgün oldu.
AK PARTİ KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEVLÜT AKGÜN KİMDİR?
Mevlüt Akgün, 10 Ekim 1966 tarihinde Karaman Çatak Köyü'nde dünyaya geldi.
Mustafa ve Ayşe'nin oğlu olan Akgün, eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı ve avukatlık mesleğine adım attı.
Serbest avukatlık yapmanın yanı sıra, Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulundu.
22. Dönem'de Karaman Milletvekili olarak görev yaptı ve aynı dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini üstlendi.
Akgün, evli ve üç çocuk babasıdır.

25KAYSERİ

KAYSERİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu.
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?
25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.
1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

26KIRIKKALE

KIRIKKALE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı adayı Mehmet Saygılı oldu.
AK PARTİ KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET SAYGILI KİMDİR?
1969 Yılında Hacı Kaya ve Aysel Saygılı’nın beşinci evlatları olarak dünyaya gelen Mehmet Saygılı, İlkokulu Tınaz İlkokulunda, Ortaokulu Atatürk İlkokulunda, Liseyi ise Kırıkkale Lisesinde tamamladı. Mehmet Saygılı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere’de Lisan eğitimi aldı. 1991–1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etti. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti.

27KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

AK PARTİ KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OSMAN ARSLAN KİMDİR?
Kırşehirli olan Arslan, AK Parti'nin önceki dönem Milletvekili Adayı ve uzun yıllar Kırşehir'de doktorluk mesleğini icra etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Kırşehir'den 2. sıradan Milletvekili Adayı olarak belirlenmişti.

28KİLİS

KİLİS

AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Raşit Polat kimdir?
Reşit Polat, 1975 yılında Kilis'te hayata gözlerini açtı. Ahmet ve Hamide çiftinin oğlu olarak dünyaya gelen Polat, eğitim hayatına Kemaliye İlkokulu'nda başladı, ardından Atatürk Ortaokulu ve Kilis Lisesi'ni başarıyla tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Polat, mesleğini icra etmek için Kilis'te kendi eczanesini açtı ve bu alanda 15 yıldan fazla süredir başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir.
Reşit Polat, evli ve iki çocuk babasıdır, ailesiyle birlikte Kilis'te yaşamaktadır.

29KONYA

KONYA

UĞUR İBRAHİM ALTAY

30KÜTAHYA

KÜTAHYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kütahya Belediye Başkanı adayı Kamil Saraçoğlu oldu.
KAMİL SARAÇOĞLU KİMDİR?
Saraçoğlu, 1959 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya'da tamamladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği’nde idarecilik görevlerinde bulunmuştur.1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. 1986'dan beri ticaretle uğraşıyor.
2001’de kurulan AK Parti il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2004’deki Yerel Seçimlerde de Kütahya Merkez İl Genel Meclis üyeliğine seçilmiştir. 2005-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine 2.kez seçilmiştir. 2009 yılındaki AK Partiİ 3. İl Kongresinde Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir.12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Kütahya Milletvekili Aday Adayı olmuştur. 2012 AK Parti 4.olağan İl Kongresinde 2.kez Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir. 1. OSB ve 2.OSB Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği, Kızılay, Yeşilay ve İmam Hatip Lisesi Koruma Derneklerinde üyelikleri devam eden Kamil Saraçoğlu, 30.03.2014'de seçildiği Kütahya Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

31MALATYA

MALATYA

SAMİ ER KİMDİR?
Sami Er, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlamıştır.
Er, meslek hayatına 1989-1990 yıllarında Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle adım atmıştır. Askerlik görevini 1990-1992 yılları arasında M.S.B. Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak yerine getirdikten sonra, 1992-1993 yıllarında Beykoz Göksu Evleri projesinde Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır.
2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlenen Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.
2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Bu süreçte, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür. 2011 Eylül ayında İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmış, bu görevini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürmüştür.
Sami Er, çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve mütevelli heyeti üyelikleri de yapmıştır. 2014-2019 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup, şu anda 61 yaşında olan Er, evli ve 4 çocuk babasıdır.

32MARDİN

MARDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında Mardin Belediye Başkan adayı Abdullah Erin olarak duyuruldu.
ABDULLAH ERİN KİMDİR?
1969 yılında Mardin, Gölbaşı’nda doğan Abdullah Erin, 1986 yılında Midyat Lisesini tamamladıktan sonra 1991 yılında 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ikincilikle mezun olmuştur. 1992 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlamıştır. Kaymakam adaylığı döneminde, İngiltere'de üniversite ve dil okullarında genel İngilizce ve sosyal politika üzerine çalışmıştır. Bu nedenle uluslararası deneyimi vardır. Tefenni Kaymakamlığı gibi görevler üstlenen Erin, Gülşehir, Doğanşar ve Bayburt gibi çeşitli yerlerde vali yardımcılığı görevleri yapmıştır. Özellikle Abdullah Erin görevi Şırnak Vali Yardımcısı olarak Habur Gümrük Kapısında yaptığı iyileştirmelerle ilgi görmüştür.

33MUŞ

MUŞ

Feyat Asya, AK Parti 2024 Muş Belediye Başkan adayı oldu.
1 Mayıs 1970’de Muş’ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. Evli 4 çocuk babasıdır.
SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI
1-Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013)
2-Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011)
3-Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013)
4-Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013)
5-Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013)
6-Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013)

34NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Savran oldu.
MEHMET SAVRAN KİMDİR?
Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1992 yılında başladığı lisans eğitimini 1998 yılında bitirmesinin ardından Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı.
İhtisasını 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda yapan Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. 2021 yılı Şubat ayına kadar kamu ve özel sektörde bu görevini sürdüren Savran, 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise İl Belediye Meclis Üyesi seçildi. Savran, 2021 Şubat ayında itibaren Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Savran 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminde aday olarak gösterildi.
Evli ve bir çocuk babası olan Op. Dr. Mehmet Savran İngilizce bilmektedir.

35NİĞDE

NİĞDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayını mevcut başkan Emrah Özdemir olarak açıkladı.
Emrah Özdemir Kimdir ?
1980 yılında Niğde'de doğan Emrah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Vatani görevini İskenderun'da tamamlayan Özdemir, 2011'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı, 2013-2017 yılları arasında ise AK Parti Niğde İl Başkanı olarak görev yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Özdemir, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Niğde Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

36SAKARYA

SAKARYA

Yusuf Alemdar AK Parti 2024 seçimlerinde Sakarya Belediye Başkan adayı oldu.
Yusuf Alemdar kimdir?
1966 yılında Trabzon’da doğdu. Lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.
Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi. 2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanı seçilen Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

37SİİRT

SİİRT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kütahya Belediye Başkanı adayı Ekrem Olğaç oldu.
EKREM OLĞAÇ KİMDİR?
1982 tarihinde Siirt’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt’te tamamladıktan sonra 2008 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını Siirt’te yaptıktan sonra 2009 yılında 4 avukat ve 2 stajyer avukatla birlikte hukuk ofisi açarak mesleğine başladı. 2012-2018 yılları arasında Siirt Barosunda Saymanlık ve Baro Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. 2012-2015 yıllarında Ak Parti Siirt Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüttükten sonra, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2018-2019 yılları arasında Ak Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevini yürütmekte olan Olgaç, evli ve sevimli bir kız çocuğu babasıdır.

38SİVAS

SİVAS

AK PARTİ SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?
AK Parti 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. Hilmi Bilgin, 1972'de Sivas'ın Kangal ilçesinde doğdu. Şu an Sivas Belediye başkanı olarak görev yapıyor.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bilgin, kariyerine SSK Sivas İl Müdürlüğü'nde kurum avukatı olarak başlamış ve ardından serbest avukat olarak çalışmıştır.

39ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kütahya Belediye Başkanı adayı Ekrem Olğaç oldu.
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?
Beyazgül, 1957 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı ve ardından 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu.
1985-1996 yılları arasında Avukatlık görevine başlayan Zeynel Abidin Beyazgül, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı. 1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atandı. Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'inci noterliğinden sonra Şanlıurfa 5'inci noterliğinde görevini yerine getirdi. 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini icra eden Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Zeynel Abidin Beyazgül, evli olup 3 çocuk babasıdır.

40ŞIRNAK

ŞIRNAK

Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında açıkladı.
MEHMET YARKA KİMDİR?
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 1963 yılında Şırnak'ta dünyaya geldi. 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde ise AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanı olarak seçildi.
Mehmet Yarka, Şırnak Spor ve Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası'nda başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Evlidir.

41TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?
Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme mezunudur.
Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan Cüneyt Yüksel, AK Parti’de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AK Parti’de Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilmiştir.

42TRABZON

TRABZON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kütahya Belediye Başkanı adayı Ahmet Metin Genç oldu.
AHMET METİN GENÇ KİMDİR?
Genç, 1972 tarihinde Maçka Ormanüstü Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başlayan Genç, 1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.
2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı.
2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi. 2007 genel seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi. 2019 mahalli idareler seçimlerinde yeniden seçildiği Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.
Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Genç, evli ve iki çocuk babasıdır.

43TUNCELİ

TUNCELİ

AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu oldu.
AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu kimdir?
Erkan Eroğlu, 1966 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başarıyla tamamladı.
Eroğlu, madencilik ve inşaat sektörlerinde aktif olarak faaliyet gösterdi. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görevler üstlendi.
Evli ve iki çocuk babası olan Erkan Eroğlu, hem mesleki kariyerinde hem de toplumsal sorumluluklarında etkin bir şekilde rol almayı sürdürmektedir.

44UŞAK

UŞAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Uşak Belediye Başkanı adayı Mehmet Çakin oldu.
MEHMET ÇAKIN KİMDİR?
Uşak Sivaslı Karaboyalık köyündendir. İlkokulu bitirdikten sonra, ortaöğretim hayatına başladığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini 1997 yılında tamamladı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu.
2002-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles şehrinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Çakın, 2004 yılında çok sevdiği memleketi Uşak’a yatırım yaparak iş hayatına başladı. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurmuş olduğu tesislerle sektöründe Türkiye ve Dünya’da adından söz ettiren Çakın, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almış, çok sayıda sosyal projeye katkı sunmuştur.
Siyasi hayatına 2001 yılında Ak Partide İstanbul İl Gençlik Kollarında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi belediye başkan adayı olduğu tarihe kadar başarı ile sürdürmüştür.
Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet ÇAKIN, iyi derecece İngilizce bilmektedir.

45VAN

VAN

ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?
Abdulahat Arvas, 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Sanayici, İş Adamı; Van İmam Hatip Lisesini bitirdi. Arapça dili ve Kur’an İlimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam - Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Birçok iktisadi ve sosyal sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerini sürdüren Arvas, Çevre Komisyonu Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Farsça bilen Arvas, evli ve 4 çocuk babasıdır.

46YOZGAT

YOZGAT

CELAL KÖSE KİMDİR?
Celal Köse, 1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat’ta tamamlayan Başkanımız, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi “Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi” bölümünden “Siyasi Partiler Kanununa Göre Seçme Seçilme Esasları, Parti İçi Demokrasi ve Liderler Sultası” başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.
İş hayatında akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan Başkanımız Köse, 1984 yılından bu güne yapı hizmetleri işlerini yürütmektedir.
Köse, siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başlamıştır.
AK Parti’nin kuruluşunda Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev alan Belediye Başkanımız, Şubat 2002 yılında Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
2007 yılında kendi isteği ile görevden ayrılan Başkanımız, 23 Ağustos 2017 tarihinde ise AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanmıştır.
31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimlerinde Yozgat İl Belediye Başkanlığını kazanan Köse, halen bu görevi yürütmektedir.
Başkanımız Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.

47ZONGULDAK

ZONGULDAK

AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan olarak gösterildi
ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?
Ömer Selim Alan, 24 Aralık 1979’da Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Ömer Selim ALAN, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nde başladı. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok belge ve sertifikanın sahibi olan Dr. Ömer Selim ALAN, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyelikler ile de öne çıkmaktadır.

48İZMİR

İZMİR

HAMZA DAĞ KİMDİR?
Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre’de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.
2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.
2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023’teki 4. Olağanüstü Kongre’de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Hamza DAĞ evli ve 4 çocuk babasıdır.

49ANKARA

ANKARA

TURGUT ALTINOK KİMDİR?
Ankara Büyükşehir Belediyesi için adaylığı konuşulan Turgut Altınok 62 yaşındadır. Ankara'nın Bala ilçesinde doğmuştur.
İlk ve ortaöğrenimini Ankara'nın Keçiören İlçesinde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü.
94 yerel seçimlerinde MHP, 99 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.