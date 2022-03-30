Abramovich sürprizi! Dünya onu konuşuyor, bakın nereden geliyor...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirvede görülen Abramovich yeniden dünyanın gündemine oturdu. Rus oligark şimdiye kadar genelde 13 milyar dolarlık devasa serveti, mega yatları, lüks malikaneleri ve şaşaalı hayat tarzıyla gündeme gelirken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından sadece magazinsel bir figür olmaktan çıktı. Abramovich’in zehirlenme iddiası ve İstanbul’daki müzakerelerin perde arkası ortaya çıkarken Rusya'dan da çarpıcı açıklama geldi...
Abramovich'in İngiltere'de hileli bir şekilde elde ettiği öne sürülen mal varlıkları donduruldu ve İngiltere'de seyahat yasağı uygulanmaya başladı.
Rus oligark Roman Abramovich üç yaşında yetim kaldı ama dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. BBC'nin haberine göre, şimdi Abramovich’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağlantıları, onun işlerini ve itibarını elinden almak üzere...
2003'te Chelsea Futbol Kulübü'nü satın alan Rus milyarder, "Eminim insanlar üç ya da dört gün bana odaklanacaklar ama geçecek. Kim olduğumu unutacaklar ve bu hoşuma gidiyor” diye konuşmuştu.
ABRAMOVİCH'E YAPTIRIMLAR
Ancak, son birkaç haftanın olayları göz önüne alındığında, artık Abromovich’in göz önünde bulunmama şansı çok az. Abramovich'in anlaşmalarının daha fazla incelenmesi için yıllarca süren taleplerin ardından İngiltere hükümeti, evleri, sanat eserleri ve Chelsea FC dahil olmak üzere Rus oligarkın İngiltere'deki varlıklarını dondurdu ve seyahat yasağı getirdi. İngiliz hükümeti ayrıca onu Ukrayna saldırılarında Putin ile suç ortaklığı yapmakla suçladı.
Bununla birlikte, Abramavich daha önce, özellikle hayatının ilk yıllarında büyük zorlukların üstesinden geldi.
3 YAŞINDA YETİM KALDI
Roman Arkadyeviç Abramovich 1966 yılında Rusya'nın güneybatısındaki Saratov'da, Ukrayna sınırından birkaç yüz km uzakta doğdu. Annesi Irina, o bir yaşındayken kan zehirlenmesinden öldü ve babası iki yıl inşaatta vinç ile geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Bundan sonra, Abramovich paraları kısıtlı olan akrabaları tarafından büyütüldü ve çok soğuk bir bölge olan kuzeybatı Rusya'daki Komi'de büyüdü.
Abramovich, daha önce Guardian'a verdiği nadir bir röportajda, “Doğrusunu söylemek gerekirse, çocukluğuma kötü diyemem. Çocukken bazı şeyleri kıyaslayamazsınız: Biri havuç yer, biri şeker yer, ikisinin de tadı güzel. Çocukken aradaki farkı anlayamazsınız” demişti.
ABRAMOVİCH'İN "VAHŞİ DOĞU"DA YÜKSELİŞİ
Ardından, Sovyetler Birliği'nin dağılması ona daha fazla fırsat sağladı ve 20'li yaşlarının ortalarında Abramovich'in şansı daha da arttı. 1995 yılında Rus hükümetinden petrol şirketi Sibneft'i yaklaşık 250 milyon dolara satın aldı. 2005 yılında ise 13 milyar dolara hükümete geri sattı.
Abramovich’in Sibneft’İ satın alırken açık artırmada hile yaptığı öne sürüldü. Ancak, avukatları, onun suçluluk yoluyla çok önemli bir servet biriktirdiğini iddia etmenin hiçbir temeli olmadığını söyledi. Fakat, Abramovich, 2012'de İngiltere’de görülen bir davada Sibneft anlaşmasının devam etmesine yardımcı olmak için yolsuz ödemeler yaptığını kabul etti.
Oligarklar, yani Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra büyük servet ve siyasi güç elde edenler, 1990'larda "alüminyum savaşlarına" katıldı. Abramovich de bu savaşta kendine yer buldu.
Konuya ilişkin 2011'de yaptığı bir açıklamada, "O dönem her üç günde bir biri öldürülüyordu. Güvenliğime yönelik bu tehdit, beni isteksiz bir katılımcı haline getirdi” dedi.
Ancak Abramovich, kaosun ortasında yüz milyonlarca dolar biriktirerek servetini daha da arttırdı.
Diğer taraftan, Rusya’nın eski devlet başkan Boris Yeltsin'in müttefiki olan Abramovich, Moskova'nın Sovyet sonrası siyasi sahnesinde bir oyuncu oldu. Yeltsin 1999'da istifa ettiğinde, Abramovich'in eski KGB casusu Vladimir Putin'i Yeltsin’in halefi olarak destekleyenler arasında olduğu bildirildi.
Putin kendi düzenini kurarken, oligarklar üzerindeki egemenliğini korumaya çalıştı. Bazıları hapse girdi, bazıları da biat etmedikleri takdirde sürgüne gönderildi.
Abramovich 2000 yılında, Rusya'nın kuzeydoğu ucundaki Çukotka'nın yoksul bir bölgesinin valisi seçildi. Kendi parasını sosyal hizmetlere yatırdıktan sonra popülerlik kazandı, ancak 2008'de istifa etti. Tüm bu süre boyunca, tablolar, evler ve arabalar satın alarak ticari çıkarlarını sürdürdü.
ABRAMOVİCH’İN SERVETİNİ İNGİLTERE’YE KAÇIRIŞI
Yaygın olarak sessiz, hatta utangaç olarak tanımlanan bir adam için alışılmadık bir hareketle, 2003 yılında Abramovich, Batı Londra'nın en büyük kulübü Chelsea'yi 140 milyon sterlinlik bir anlaşmayla satın alarak futbol dünyasında ün kazandı.
Financial Times'a verdiği demeçte, "Hayattaki tüm felsefem profesyonel ekipler getirmektir. Çukotka'da sahada profesyonel ekiplerim var ve bunu burada da yapacağım” diye konuştu.
Jose Mourinho ve diğerlerinin yönetimi altında, Abramovich'in serveti Chelsea'nin beş Premier Lig, iki Şampiyonlar Ligi ve beş FA Kupası kazanmasına yardımcı oldu.
Bununla birlikte, oligarkların parası son yıllarda Londra'ya akın etti. Abramovich'in kendi mülk portföyünün Londra'nın batısındaki Kensington Palace Gardens'ta 150 milyon sterlinden fazla değerinde olduğu bildirilen 15 yatak odalı bir malikaneyi içerdiğine inanılıyor.
Bunun yanı sıra Chelsea'de bir dairesi, Colorado'da bir çiftliği, Fransız Rivierası'nda bir tatil evi bulunuyor.
Üç kez boşanmış olan Abramovich, tüm bunların yanı sıra mega yatlar Solaris ve Eclipse ile kişisel bir jete de sahip.
ZEHİRLENME İDDİASI VE İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELERİN PERDE ARKASI
İstanbul’daki tarihi Ukrayna-Rusya müzakerelerinde dikkat çeken en önemli kişilerden biriydi Rus oligark Roman Abramovich...
13 milyar dolarlık devasa servetin sahibi Abramovich’in bir süredir Türkiye’de olduğu, yatlarının ve uçaklarının bazılarını buraya getirdiği biliniyordu.
Habertürk yazarı Kübra Par, Abramovich'in zehirlenmesi ve müzakerelerin perdesi arkasın açıkladı; Rusya-Ukrayna savaşında müzakereci olduğu iddiaları ise Kiev’de zehirlendiği yönündeki haberlerin ardından aleniyet kazandı.
Abramovich'in yanı sıra iki Ukraynalı müzakerecinin de zehirlendiği, bunlardan birinin iş insanı, diğerinin de Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov olduğu iddia edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Abramovich'in Türkiye'deki görüşmelerde bulunduğunu doğrularken, heyetin resmi bir üyesi olmadığını belirtti.
Peki Abramovich barış müzakerelerinin neresinde? Zehirlendiği iddiaları doğru mu?
ABRAMOVICH SÜRECE NASIL DAHİL OLDU?
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi, mal varlıklarının büyük çoğunluğu İngiltere’de bulunan ve Chelsea futbol kulübünün de sahibi olan Abramovich’i yakından ilgilendiriyordu. Ekonomik yaptırımlardan bizzat etkilenecek, mal varlıkları dondurulacaktı.
Putin ile de yakın ilişkileri olan Rus milyarder, savaş patlak verdiği an bizzat inisiyatif aldı ve Putin’i ziyarete gitti. Putin de kendisine çabasına destek verdiğini söyledi. Böylece Abramovich gayri resmi olarak müzakereci rolü üstlendi.
Abramovich'in Belarus’taki ilk görüşme heyetinde de yer aldığı ama sürecin selameti açısından kameralar önüne çıkmadı.
Ukrayna’nın resmi müzakere heyetinde olan Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, Zelenskiy tarafından uluslararası görüşmeler yapmak üzere görevlendirildi. Bunun üzerine Umerov heyetten ayrıldı ama resmi müzakereci olarak ABD, Avrupa, Türkiye ve Körfez ülkeleri ile koordinasyonu sağladı. Aynı rolü Rusya tarafında ise Abramovich üstlenmişti.
Abramovich ve Umerov, iki karşıt tarafın temsilcisi olarak birlikte mekik diplomasisi yürütmeye başladı. Türkiye buluşma noktalarından biriydi.
ZEHİRLENME OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Savaşın ilk günlerinde Abramovich ve Umerov, Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev’e gittiler. Bombaların patladığı tehlikeli yollardan geçerek uzun bir yolculuğun ardından Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştüler.
Türkiye’ye dönmeyi planlarken başlarına korkunç bir olay geldi. Kaldıkları evin önünde bir gaz bombası patladı ve zehirlendiler.
Gözleri yandı, görme kaybı yaşadılar ve o halde Ankara’ya indiler. Ankara Şehir Hastanesi’nde gecenin bir yarısı tedavi oldular.
Saldırı tesadüf müydü yoksa sabotaj mıydı? Putin veya gizli bir aktör Rus oligarkı zehirlemek istemiş olabilir miydi?
Konu Wall Street Journal Gazetesi'ne sızınca Kremlin’e de soruldu. Kremlin, Abramovich'in zehirlendiği iddiasının gerçeklikle hiçbir alakası olmadığını ve bunun 'bilgi savaşı'nın bir parçası olduğunu söyledi.
Bu olaydan sonra da Abramovich savaşın sona ermesi için görüşmelere devam etti. Putin’i 3-4 kez bizzat ziyaret etti. Umerov ile birlikte en az 2 kez Zelenskiy’ye de gittiler.
Düne kadar hep perde arkasında kalmayı tercih eden Abramovich, Dolmabahçe’deki görüşmelerde kameralardan kaçmadı. Heyetin oturduğu masada kendisine bir sandalye ayrılmasına rağmen oraya oturmayı da tercih etmedi ve yan tarafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanına geçti. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel sohbeti de dikkatlerden kaçmadı.
YATLARI VE UÇAĞI NEDEN TÜRKİYE’DE?
Abramovich, İngiltere ve AB’nin ambargosu sonrası mallarının bir kısmını güvence altına almak üzere Türkiye’ye getirdi.
Bu süreçte Katar ve BAE ile birlikte Türkiye’yi de güvenli liman olarak görüyor.Zaten her yaz tatil için Bodrum’a geliyordu. Türkiye’ye aşinaydı.