Abramovich sürprizi! Dünya onu konuşuyor, bakın nereden geliyor...

3 YAŞINDA YETİM KALDI

Roman Arkadyeviç Abramovich 1966 yılında Rusya'nın güneybatısındaki Saratov'da, Ukrayna sınırından birkaç yüz km uzakta doğdu. Annesi Irina, o bir yaşındayken kan zehirlenmesinden öldü ve babası iki yıl inşaatta vinç ile geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Bundan sonra, Abramovich paraları kısıtlı olan akrabaları tarafından büyütüldü ve çok soğuk bir bölge olan kuzeybatı Rusya'daki Komi'de büyüdü.