Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
DünyaABD'den Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!
HaberlerDünya Haberleri ABD'den Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!
ABONE OL

ABD'den Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ülkenin doğusunda şiddetli çatışmalar ve bombalamalarla devam ediyor. Putin’in Ukrayna’ya yönelik savaşını aklamaya çabaladığı konuşmaları dikkat çekerken ABD’den gelen bir iddia ise ortalığı karıştırdı. Pentagon yetkilileri Rusya’nın sayısız Ukraynalı ile ilgili yaptıklarını açıklayınca adeta yer yerinden oynadı.

• 10 Mayıs 2022 - 09:01 • Son Güncelleme:
• 10 Mayıs 2022 - 09:01 • Son Güncelleme:
1ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Ukrayna'da Rus işgalinde 76. güne girildi. Mariupol şehrindeki Azovstal çelik fabrikasındaki gelişmeleri tüm dünya dikkatle takip ediyor. İşte çatışma bölgesinden gelen son haberler...

2ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Rusya’nın devam eden savaş süresince Ukraynalıları zorla Rusya’ya götürdüğü iddiaları daha önce de ortaya atılmıştı. Bu kez ise aynı şeyler Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından gündeme getirildi.

3ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Kirby, ABD'nin ‘zorunlu tahliye’ belirtileri bulduğunu söyledi. Konuyla ilgili raporlar daha önce birçok Ukraynalının Rusya’daki kamplara gönderildiğini ortaya koymuştu.

4ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Bu tür kamplara götürülen Ukrayna vatandaşlarının sorgulandığı, çıplak aramaya maruz bırakıldığı, parmak izlerinin alındığı ve telefonlarının ve resmî belgelerinin Vladimir Putin'in kuvvetleri tarafından kontrol edildiği aktarıldı.

5KANITLARI GÖRDÜK

"KANITLARI GÖRDÜK"

ABD’ye göre kendi rızaları dışında Rusya’ya götürülen Ukraynalıların sayısı bir milyon 200 bin kişi.

6ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

ABD’li bir üst düzey savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, Pentagon'un Rusya'nın işgaliyle karşılaşan Ukraynalıların anavatanlarından zorla çıkarıldığına ve Vladimir Putin'in güçleri tarafından sınırın ötesine gönderildiğine dair kanıtlar gördüğünü söyledi.

7ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Pentagon sözcüsü John Kirby, bu kampların da savaş sürecine dahil olduğunu söyledi. Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Kaç tane kamp olduğunu ya da neye benzediklerini söyleyemem" dedi ve "Ancak elimizde Ukraynalıların kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğüne dair işaretler var. Bu, akılalmaz ve sorumlu bir devletin asla kalkışmayacağı bir şey." ifadesini kullandı.

8ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, nisan ayı başlarında, Rusya'nın ölümcül işgalini başlatmasından altı hafta sonra, binlerce Ukraynalının Rus topraklarına gönderildiğini söylemişti.

9SON SAYI BİR MİLYON 200 BİN

SON SAYI BİR MİLYON 200 BİN!

Ancak Ukrayna ombudsmanı Lyudmyla Denisova, bu rakamın o zamandan beri en az 200 bin çocuk da dahil olmak üzere bir milyon 200 bini aştığını açıkladı.

10ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Pentagon Sözcüsü Kirby, bu sınır dışı edilmeleri etnik temizlik olarak nitelendirmedi ve bu tür tespitleri yapmanın Pentagon'un işi olmadığını vurguladı. Ancak savaş sırasında 'Rus vahşetine' dair bol miktarda kanıt olduğunu söyledi.

11ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Kiev yönetimine göre de Ukraynalıların kendi uluslarından, genellikle Rusya'nın izole veya ekonomik olarak çöküntü bölgelerine, sınır dışı edilmesi, Putin'in 'Ukrayna egemenliğini basitçe kabul etmeyeceğinin ve saygı duymayacağının' bir başka göstergesi.

12ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Ukrayna’dan Rusya’ya zorla götürülenlerden bir kısmı AFP haber ajansına verdikleri demeçlerde çıplak arandıklarını, parmak izlerinin alındığını ve telefonlarını ve belgelerini kontrol ettirdiklerini söyledi.

13ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Mariupol'un Azovstal çelik fabrikalarından tahliye edilen Natalia, "Bize Rusya'ya gitmek mi yoksa kalıp Mariupol şehrini yeniden inşa etmek mi istediğimizi sordular. Ama onu nasıl yeniden inşa edebilirim? Mariupol şehri artık yoksa oraya nasıl dönebilirim?” dedi ve tam adının gizli tutulmasını istedi.

14UKRAYNA SEMBOL HALİNE GELEN AZOVSTALI SAVUNUYOR

UKRAYNA SEMBOL HALİNE GELEN AZOVSTAL'I SAVUNUYOR

Ukrayna kuvvetleri bu günlerde çelik fabrikalarını savunmaya hazırlanıyor; burası harap edilmiş Mariupol şehrindeki son kaleleri. Görgü tanıkları, buraya sığınan sivillerin Azovstal'dan tahliye edildiğini söyledi.

15ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Şehirde bulunan bir AFP muhabiri pazar günü yaptığı açıklamada, 40'ı Azovstal'dan tahliye edilen 174 sivili taşıyan sekiz otobüsün Ukrayna kontrolündeki şehre geldiğini söyledi. Muhabir "Ukrayna ve Rusya'dan edindiğim en son bilgilere göre orada daha fazla sivil yok (Azovstal), ancak bunu doğrulayacak durumda değiliz. BM'nin Ukrayna'daki insani yardım koordinatörü Osnat Lubrani, "Biz fabrikanın içinde değildik" dediğini anlattı.

16ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

BM, 600'den fazla sivilin çelik fabrikalarından ve Mariupol'un diğer bölgelerinden güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi. Bu da, Azovstal'ın genişleyen tüneller ve sığınaklar ağında sadece küçük bir Ukrayna askeri kuvveti kaldığı anlamına geliyor.

17ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Fabrikada çalışan ve Zaporizhzhia'ya gelenler arasında yer alan 41 yaşındaki Vladymyr Babeush, "Her gün bir tahliye olmasını umduk ama artık beklemeyi bitirdik. Bizi kurtarmak için operasyona katılan herkese çok müteşekkiriz.” sözlerini kullandı.

18KONTROL RUSYAYA GEÇERSE...

KONTROL RUSYA'YA GEÇERSE...

Şehirdeki Ukrayna direnişinin son kalesi olan çelik fabrikası, sembolik bir değer kazandı. Mariupol'un tam kontrolünün Rusya’nın eline geçmesi Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım yarımadası ile Rus yanlısı ayrılıkçıların yönettiği doğu bölgeleri arasında bir kara köprüsü oluşturmasına izin verecek.

19ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

Bu bölgelerden biri olan Lugansk'ta Ukrayna kuvvetleri hali hazırda, eskiden 100 bin nüfuslu bir sanayi şehri olan Severodonetsk'in son savunmasını yapıyor…

20ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
21ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
22ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
23ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
24ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
25ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
26ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
27ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
28ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor
29ABDden Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!

ABD'den Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Yeni rekor için tahminler peş peşe geldi! 1000 lira olacak tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Yeni rekor için tahminler peş peşe geldi! 1000 lira olacak tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda ilde başlıyor ve...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...