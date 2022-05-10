ABD'den Ukrayna-Rusya savaşında korkunç iddia: Putin, Ukraynalıları Rusya’ya kaçırıyor!

Pentagon sözcüsü John Kirby, bu kampların da savaş sürecine dahil olduğunu söyledi. Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Kaç tane kamp olduğunu ya da neye benzediklerini söyleyemem" dedi ve "Ancak elimizde Ukraynalıların kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğüne dair işaretler var. Bu, akılalmaz ve sorumlu bir devletin asla kalkışmayacağı bir şey." ifadesini kullandı.