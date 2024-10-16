ABD mahkemesi Timur Cihantimur'un iade davasını erteledi! Acılı baba Aci: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım

OLAYIN EN BAŞINDAN BERİ ADALET İSTİYORUZ

"Sabahtan beri zaman geçmiyordu. Bir an önce girse, dava başlasa diye hep heyecan içerisinde dört gözle saati bekliyorduk. Bugün 'Amerika'daki dostlarımızdan nasıl bir haber gelecek? İletişim kurabilecek miyiz? İrtibat sağlayabilecek miyiz?' diye heyecan içerisinde geçti. Sonuçta acılı da olsak, acılı baba da olsak, yüreğimizde yara da olsa bazı şeylere engel olamıyoruz. Hayat bir şekilde devam ediyor, akşam oluyor, sabah oluyor ama bu tarihten sonra bir daha bizim baharımız olmayacağı kesin. İlahi kader gününe kadar nefes alıp vermek zorundayız."