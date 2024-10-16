ABD mahkemesi Timur Cihantimur'un iade davasını erteledi! Acılı baba Aci: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım
İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, olayın ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine yakalanan Timur Cihantimur'un son duruşmasında hakimin iade talebi kararını ertelemesine ilişkin, "Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum." dedi. Öte yandan Timur Cihantimur'un duruşma salonunda rahat tavırlar sergilediği öğrenildi.
AA
• 16 Ekim 2024 - 16:03 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Ekim 2024 - 16:03 • Son Güncelleme: