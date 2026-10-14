7 yıllık mayayla günlük 2 bini aşkın üretiyor! Almak için kapıda sıraya giriyorlar

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Kadın istihdamına büyük önem verdiklerini vurgulayan Çıtak, "Kadınların üretimde yer almasını önemsiyoruz. Özellikle yaşları nedeniyle iş bulmakta güçlük çeken kadınlara öncelik veriyoruz. Onların iş bulabilmesi daha zor oluyor. Özellikle bulunduğumuz bu coğrafyadan kaynaklı olarak. O yüzden kadınlarla birlikte çalışmaya çok önem veriyoruz." dedi.



Kadınlarla birlikte üretimi büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Çıtak, daha fazla kadının ekonomik hayata katılmasına katkı sunmak istediklerini kaydetti.