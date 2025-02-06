6 yıl modelistlik yaptıktan sonra eşinin fabrikasına göz dikti! Dönüştürdü, globale açıldı

"KOSGEB desteğiyle üretimimize hız kattık"
Girişimci Hanife Kübra Birinci, AA muhabirine, Türkiye genelinde bayiliklerinin bulunduğunu söyledi.Salgın sürecini avantaja çevirdiğini belirten Birinci, "Daha önce tekstil sektöründe modelist olarak çalışıyordum. 6 yıl boyunca insanları giydirdim, bahçe mobilyaları sektörüne girdikten sonra koltukları giydirmeye devam ediyorum. KOSGEB'den aldığımız destekle büküm makinelerimizi aldık. KOSGEB desteğiyle üretimimize hız kattık. Kaynaklı imalat, eşim zaten yapıyordu. Sonrasında tekstil kısmıyla öncelikle minderleri yapmaya başladık. Daha sonra rattan el örgüsü kısmına da başladık." diye konuştu.