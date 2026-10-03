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Gündem30 yıl sonra köyüne dönüp ilçeyi zengin etti! Kumda yapıyor, Avrupa sıraya girdi
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30 yıl sonra köyüne dönüp ilçeyi zengin etti! Kumda yapıyor, Avrupa sıraya girdi

03.10.2026 - 08:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

30 yıllık şehir hayatını bir kalemde sildi, memleketine dönüp öyle bir adım attı ki duyanlar gözlerine inanamadı. Elazığ’ın Ağın ilçesinde 22 kadını bir araya getiren Samiye Genç, bölgeye özgü karbonatlı kumda kavrulan o özel lezzetle dev bir başarıya imza attı. Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağarken, üretilen o ürünler şimdi Hollanda ve Almanya yolcusu. İşte başarı hikayesinin detayları...

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130 yıl sonra köyüne dönüp ilçeyi zengin etti! Kumda yapıyor, Avrupa sıraya girdi

Ankara’da 30 yıl yaşadıktan sonra memleketi Elazığ’ın Ağın ilçesine dönen Samiye Genç, ilçedeki kadınlarla birlikte 8 yıl önce Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurdu. Genç, kooperatif bünyesinde 22 kadın bir araya gelerek yöresel ürünler ve Ağın leblebisi üretimine başladı. İlk olarak yöresel ürünlerin pazarlanmasıyla başlayan kooperatif çalışmaları, zamanla kurulan leblebi atölyesiyle sürdürüldü.

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230 yıl sonra köyüne dönüp ilçeyi zengin etti! Kumda yapıyor, Avrupa sıraya girdi

Yörede yetişen nohutların haşlanması ve bölgeye özgü kumda kavrulmasıyla hazırlanan Ağın leblebisi, kadınlar tarafından paketlenerek satışa sunuluyor. Öte yandan, üretilen leblebilerin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine gönderildiğini belirten Genç, Hollanda ve Almanya’ya da sevkiyat gerçekleştirdiklerini ve üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

330 yıl sonra köyüne dönüp ilçeyi zengin etti! Kumda yapıyor, Avrupa sıraya girdi

Kooperatifin kuruluş ve üretim sürecine ilişkin bilgi veren Samiye Genç, "Ankara'da yaşıyorken ki 30 yıla yakın yaşadım. Köyüme geri döndüm. Buradaki kadınların çalışkanlığını hep görüyordum ama emeklerinin hep boşa gittiğini görüyordum. O yüzden bu kadınlarla bir kooperatif kuralım, onların ürünlerini değerlendirelim diye düşündük. Onlar da çok güzel karşıladılar ve kabul ettiler. Biz 8 senedir 22 arkadaşımızla birlikte burada kooperatifimizi kurduk. Hedefimiz Ağın leblebisini yapmaktı. Önce onların ürünleriyle başladık. Onların ürünleriyle biraz büyüdük. Ondan sonra da leblebi atölyemizi kurduk. Leblebi atölyemizde Ağın leblebisi yapıyoruz. Ağın leblebisi coğrafi özellikli, güzel, nefis bir leblebidir. Coğrafi özelliğinin özelliği de karbonat içerikli bir kumdan yapılmasıdır. Kumda kavrulur, tadı damaklarda kalır. Öyle bir sloganımız var. Burada 22 arkadaşımızla çalışıyoruz. Kadınların hem aile bütçelerine katkıları oldu hem sosyalleşmelerini sağladık. Bir yere ait olmanın ve birlikte çalışmanın keyfini yaşadılar. Burada çok mutlu kadınlar var. Nihayetinde 22 kadın mutlu bir şekilde çalışıyoruz, üretiyoruz" dedi.

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