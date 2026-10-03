30 yıl sonra köyüne dönüp ilçeyi zengin etti! Kumda yapıyor, Avrupa sıraya girdi

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Kooperatifin kuruluş ve üretim sürecine ilişkin bilgi veren Samiye Genç, "Ankara'da yaşıyorken ki 30 yıla yakın yaşadım. Köyüme geri döndüm. Buradaki kadınların çalışkanlığını hep görüyordum ama emeklerinin hep boşa gittiğini görüyordum. O yüzden bu kadınlarla bir kooperatif kuralım, onların ürünlerini değerlendirelim diye düşündük. Onlar da çok güzel karşıladılar ve kabul ettiler. Biz 8 senedir 22 arkadaşımızla birlikte burada kooperatifimizi kurduk. Hedefimiz Ağın leblebisini yapmaktı. Önce onların ürünleriyle başladık. Onların ürünleriyle biraz büyüdük. Ondan sonra da leblebi atölyemizi kurduk. Leblebi atölyemizde Ağın leblebisi yapıyoruz. Ağın leblebisi coğrafi özellikli, güzel, nefis bir leblebidir. Coğrafi özelliğinin özelliği de karbonat içerikli bir kumdan yapılmasıdır. Kumda kavrulur, tadı damaklarda kalır. Öyle bir sloganımız var. Burada 22 arkadaşımızla çalışıyoruz. Kadınların hem aile bütçelerine katkıları oldu hem sosyalleşmelerini sağladık. Bir yere ait olmanın ve birlikte çalışmanın keyfini yaşadılar. Burada çok mutlu kadınlar var. Nihayetinde 22 kadın mutlu bir şekilde çalışıyoruz, üretiyoruz" dedi.